Comesaña busca meterse en las semifinales de Tampere

Las otras llaves son las siguientes: Daniel Rincón (España, 179° y noveno preclasificado) vs. Carlos Taberner (España, 313°); Calvin Hemery (Francia, 224° y cuarto favorito) vs. Marvin Moeller (Alemania, 318°); y Aziz Dougaz (Túnez, 234° y sexto favorito) vs. Gabi Adrian Boitan (Rumania, 374°, viene de la “qualy”).

El certamen escandinavo se juega sobre polvo de ladrillo, con 74.825 euros en premios.

Cerúndolo y Díaz Acosta

Los argentinos Francisco Cerúndolo y Facundo Díaz Acosta, lograron sendas victorias para instalarse en las semifinales del ATP 250 de Umag, Croacia, y el ATP 250 de Kitzbuehel, Austria, respectivamente, mientras Sebastian Báez quedó eliminado en cuartos de final del certamen austríaco.

Cerúndolo (37° del mundo y cuarto favorito) mostró su determinación y habilidad en la cancha al vencer al italiano Lorenzo Sonego (54°), por 6-4, 2-6 y 7-6 (7-2), en un partido que duró dos horas y 33 minutos.

El argentino, de 25 años, buscará así su primera final del año antes de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su rival en semifinales será el ruso Andrey Rublev (noveno del mundo y máximo preclasificado), vencedor del húngaro Fabian Marozsan (49°), por 5-7, 6-3 y 6-2.

Por otro lado, Díaz Acosta (77°), quien tuvo un inicio de año prometedor al ganar su primer título en Buenos Aires, aunque una lesión lo apartó de torneos importantes como el Masters 1000 de Roma y Roland Garros.

Pero en Kitzbuehel se lo ha visto muy recuperado. Este jueves venció al español Pedro Martínez (45° y cuarto cabeza de serie), por 6-7 (2-7), 6-3 y 6-4 en tres horas y 32 minutos.

Ahora, enfrentará a francés Hugo Gaston (91°), quien superó al argentino Sebastián Báez (18° y primer favorito), por 7-5, 5-7 y 7-6 (8-6), luego de tres horas y 8 minutos.