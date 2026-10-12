Unión sigue perdiendo terreno y sus objetivos para el cierre del Clausura se complican

Unión sufrió su cuarta derrota consecutiva y quedó comprometido para llegar a los playoffs. La clasificación a la Sudamericana 2027 aparece cada vez más lejos.

Unión dejó pasar otra fecha del Torneo Clausura que lo alejó de los objetivos trazados por Leonardo Madelón. El entrenador había marcado dos metas para esta etapa de la temporada: clasificar a los playoffs y conseguir un lugar en la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, la cuarta derrota consecutiva encendió las alarmas y redujo considerablemente el margen de error para el equipo rojiblanco.

Al Tatengue le quedan cuatro partidos para cerrar la fase regular y necesita reaccionar cuanto antes. El calendario todavía le ofrece oportunidades, pero también plantea una exigencia importante: deberá recuperar la confianza, mejorar su rendimiento y volver a sumar para no quedar al margen de la definición del campeonato.

Unión, obligado a sumar para no quedar afuera de los playoffs

Con 13 puntos en 12 partidos, Unión ocupa el undécimo puesto de la Zona A y se encuentra a cuatro unidades de la línea de clasificación, tomando como referencia el octavo lugar. Por ahora, la distancia no es irreversible, aunque la seguidilla de derrotas convirtió el tramo final en una carrera contra el tiempo.

El panorama puede modificarse con los dos encuentros que restan para completar la fecha. Desde las 16, Lanús recibirá a Vélez, mientras que a las 18.30 Gimnasia de Mendoza será local ante Newell's. Los tres equipos tienen 17 puntos y se encuentran en la zona de clasificación, por lo que esos resultados pueden mover la tabla y alterar la distancia que separa al Tate de los puestos de playoffs.

La derrota ante Defensa y Justicia dejó a Unión con cuatro caídas consecutivas y una producción que preocupa: recibió nueve goles y convirtió apenas dos en esa racha. Para sostener sus aspiraciones, deberá cambiar la tendencia y aprovechar cada una de las oportunidades que le quedan.

Un calendario exigente para las últimas cuatro fechas de Unión

El camino hacia el cierre de la fase regular no será sencillo. Unión tendrá dos partidos como visitante y dos en Santa Fe, con la necesidad de sumar una cantidad importante de puntos para mantener viva la ilusión.

El cronograma del Tatengue es el siguiente:

Deportivo Riestra (visitante): lunes 19 de octubre, a las 21.15.

Estudiantes (local): en el estadio 15 de Abril.

Newell's (visitante): en el Coloso Marcelo Bielsa.

Vélez (local): en el 15 de Abril.

El compromiso inmediato será frente a Riestra, un rival que también necesita sumar y que aparece por debajo de Unión en la tabla. Después, el equipo de Madelón recibirá a Estudiantes, viajará a Rosario para visitar a Newell's y terminará la fase regular ante Vélez. Cada encuentro tendrá un peso determinante en la pelea por meterse entre los ocho mejores.

La Sudamericana 2027, una meta cada vez más lejana para Unión

El otro objetivo que había planteado Madelón es todavía más complejo. En la tabla anual, Unión suma 34 puntos en 28 partidos y se ubica en el vigésimo puesto, mientras que River aparece noveno, con 45 unidades, en la última posición que actualmente otorgaría un boleto a la Copa Sudamericana 2027, según la distribución de cupos tomada como referencia.

La diferencia es de 11 puntos, una brecha considerable cuando quedan pocas jornadas para terminar la temporada. Las cuatro derrotas consecutivas golpearon las posibilidades del conjunto santafesino y lo obligan a depender tanto de una recuperación propia como de resultados favorables en otros partidos.

De todos modos, el escenario de clasificación todavía puede sufrir modificaciones. El campeón del Clausura obtendrá un lugar en la Libertadores y eso provocará un corrimiento en la distribución de plazas de la tabla anual. También podrían liberarse cupos si Estudiantes gana la Libertadores, si Boca se consagra en la Sudamericana o si el campeón de la Copa Argentina ya tiene asegurada una clasificación internacional por la tabla anual.

Esas posibilidades mantienen abierta una ventana, pero no garantizan que Unión pueda aprovecharla. El equipo necesita volver a ganar y acumular puntos para acercarse a los puestos de clasificación.

Cuatro finales para cambiar el panorama en Unión

La situación del Tatengue exige una respuesta inmediata. Los playoffs siguen siendo un objetivo matemáticamente posible, aunque la distancia con los clasificados y el presente futbolístico reducen el margen de maniobra. La Sudamericana, por su parte, aparece como una meta mucho más difícil, condicionada por la tabla anual y por eventuales corrimientos de cupos.

LEER MÁS: Madelón llegó a los 55 partidos en su último ciclo en Unión y tendrá la obligación de levantar al equipo

Unión todavía tiene cuatro partidos para cambiar su destino, pero ya no puede permitirse otra cadena de resultados adversos. Madelón había trazado el camino; ahora, el equipo debe encontrar respuestas dentro de la cancha para evitar que ambos objetivos se conviertan en una frustración.