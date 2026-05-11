La Selección Argentina U18 trabajará del 17 al 29 de mayo en Santa Fe en el marco de la preparación para la AmeriCup, que se disputará del 1 al 7 de junio en León, México, y que otorga cuatro boletos para el Mundial U19 del año próximo.
Con Hernández y Spajic, la Selección Argentina U18 concentrará en Santa Fe
La Selección Argentina U18 trabajará del 17 al 29 de mayo en Santa Fe en la preparación para la AmeriCup, con los santafesinos Manuel Hernández y Pedro Spajic
Por Ovación
Será la cuarta instancia de trabajo para la camada, que realizó tres Campus de Desarrollo en los primeros meses del año, dos en el CeNARD y uno en las instalaciones del DAM de Zárate. La próxima convocatoria será en formato Preselección y servirá para ultimar detalles y definir el plantel que representará a nuestro país en la cita continental, que reúne a los ocho mejores equipos de la región.
La nómina de 16 jugadores incluye a los doce que lograron la medalla de plata en el Sudamericano U17 de diciembre pasado. De los cuatro restantes, dos de ellos son categoría 2010, es decir, que dan dos años de ventaja con respecto al resto. Además, tres de los convocados militan en el exterior.
Luego del sorteo oficial de la semana pasada, quedó confirmado que Argentina integrará el Grupo A junto a Brasil, Estados Unidos y México, en tanto que el Grupo B estará compuesto por República Dominicana, Venezuela, Canadá y Puerto Rico. El torneo contará con un formato de competencia renovado con respecto a ediciones anteriores.
Luego de una fase de grupos de tres partidos en formato todos contra todos, aquellos equipos que clasifiquen en el primer puesto accederán directo a semifinales. Los que finalicen segundos cruzarán en cuartos de final contra los terceros del grupo opuesto por un boleto en las semis. Los elencos que cerraron la primera fase en la última colocación disputarán directamente la reclasificación del quinto al octavo lugar.
Además, los cuatro equipos que accedan a las semifinales del certamen obtendrán su boleto a la Copa del Mundo U19 del próximo año.
PRESELECCIÓN U18 MASCULINA
Aman, Gonzalo | 2008 | Peñarol de Mar del Plata
Basualdo, Lautaro | 2010 | Pallacanestro Varese (ITA)
Caumo, Joaquín | 2008 | Estudiantil Porteño
Céliz, Joaquín | 2008 | Obras Sanitarias
Cornalis, Facundo | 2008 | Obradoiro (ESP)
Fessia, Mateo | 2008 | Boca Jrs
Gobetti, Bautista | 2008 | Provincial de Rosario
Groppa, Genaro | 2008 | Liniers de Bahía Blanca
Hernández, Manuel | 2008 | Gimnasia de Santa Fe
Márquez, Juan | 2008 | Sportivo Escobar
Moravansky, Román | 2008 | Ferro Carril Oeste
Pettinaroli, Santiago | 2008 | Bochas Sport Club de Colonia Caroya
Pettovello, Benjamín | 2008 | Stings Mantova (ITA)
Spajic, Pedro | 2008 | Unión de Santa Fe
Taborda, Benjamín | 2010 | 9 de Julio de Rafaela
Torrens, Elías | 2008 | Obras Sanitarias