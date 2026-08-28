Torneo Oficial A2: Regatas (C), Regatas (SF) y Alumni siguen invictos

Regatas Coronda venció a UNL como visitante por 77-75, Regatas (SF) supero a Centenario por 54-51 y Alumni hizo lo propio ante Santa Rosa en Santa Fe por 62-59.

La quinta fecha del Torneo Oficial A2 arrojó resultados positivos para los tres equipos que hasta el momento no conocen la derrota. Regatas Coronda continúa en el peldaño superior de la tabla valorativa porque aún no quedó libre, cómo sí sucedió con Regatas Santa Fe y Alumni de Laguna Paiva.