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Torneo Oficial A2: Regatas (C), Regatas (SF) y Alumni siguen invictos

Regatas Coronda venció a UNL como visitante por 77-75, Regatas (SF) supero a Centenario por 54-51 y Alumni hizo lo propio ante Santa Rosa en Santa Fe por 62-59.

28 de agosto 2026 · 16:54hs
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Torneo Oficial A2: Regatas (C), Regatas (SF) y Alumni siguen invictos

La quinta fecha del Torneo Oficial A2 arrojó resultados positivos para los tres equipos que hasta el momento no conocen la derrota. Regatas Coronda continúa en el peldaño superior de la tabla valorativa porque aún no quedó libre, cómo sí sucedió con Regatas Santa Fe y Alumni de Laguna Paiva.

TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 5

Jueves 27 de agosto

Argentino (SC) 75 (Bautista Favre 23) - Almagro B 54 (Franco Oreggioni 20)

Santa Rosa 59 (Valentino Berli 18) - Alumni (LP) 62 (Juan Torren 15)

UNL 75 (Agustín Fernández 21) - Regatas Coronda 77 (Enzo Gauna 23)

Regatas (SF) 84 (Francisco Bertone 15) - Centenario 51 (Matías Bonavía 18)

CUST B 62 (Francisco Galizzi 12) - Kimberley 84 (Santino Chantiri 16)

Libre: Macabi

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda 10 (5-0); Regatas (SF) y Alumni 8 (4-0); Santa Rosa y Kimberley 8 (3-2); Centenario 7 (2-3); Macabi 6 (2-2); UNL y Argentino 6 (1-4); CUST B y Almagro 4 (0-4)

Oficial Regatas Alumni
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