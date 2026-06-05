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Con atractivos cruces se juega la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas

Por la fecha 10 del Dos Orillas, el puntero Banco Provincial recibirá a Santa Fe RC, mientras que La Salle visitará a CAE en el Plumazo, y Quillá se medirá con Paracao en la ASH

Ovación

Por Ovación

5 de junio 2026 · 10:35hs
El torneo Dos Orillas entra en su etapa más caliente y este sábado se disputa la penúltima fecha.

fotos gentileza Misael Branner.

El torneo Dos Orillas entra en su etapa más caliente y este sábado se disputa la penúltima fecha.

Se viene la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey con choques más que atractivos. El puntero Banco Provincial recibirá a Santa Fe Rugby, pero el foco estará puesto en dos compromisos pensando en acceder a la final del certamen. Uno de los escoltas, El Quillá (18) recibirá en la ASH a Paracao, mientras que el otro protagonista, La Salle Jobson, (17) visitará a Estudiantes en el Plumazo. En Esperanza, se cruzarán las Lobas con las Gitanas.

Etapa caliente en el Dos Orillas

Es importante recordar que las posiciones del Dos Orillas se encuentran del siguiente modo: Banco Provincial 22, El Quillá 18, La Salle Jobson 17, CRAI 15, Talleres y Paraná Rowing 13; Estudiantes 12; Santa Fe Rugby y Alma Juniors de Esperanza 8, Paracao 5, Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1. Y que teniendo en cuenta el reglamento, los equipos que finalicen en el primer y segundo puesto accederán a la final.

Banco y SFRC afrontarán un cruce con realidades opuestas. Las “kresteras” vienen de superar a Talleres en su última salida a la ruta, se mantienen como líderes y buscarán dar otro paso firme rumbo al primer lugar de la fase regular. El “santa” atraviesa un momento adverso. No gana desde la quinta fecha y acumula tres derrotas consecutivas, una racha que lo hizo perder terreno y lo obliga a mirar de cerca la lucha por la permanencia.

En la ASH, El Quillá y Paracao se enfrentarán con objetivos bien distintos de cara a la recta final del torneo. Las “tiburonas” buscarán mantenerse firmes en la pelea por el título. Actualmente se ubican como escoltas de Banco, el líder del certamen, y necesitan una victoria para continuar en la disputa por un lugar en la Súperfinal. Por su parte, el “azul y amarillo” llega fortalecido tras su triunfo ante Estudiantes Blanco, resultado que le permitió salir de los puestos de descenso directo.

En Paraná, Estudiantes recibe a La Salle en uno de los encuentros más atractivos de la fecha que promete intensidad y emociones. Las chicas de Enzo Prelli llegan revitalizadas tras no perdonar a SFRC en condición de visitante, en la que lograron una valiosa victoria luego de dos jornadas sin poder sumar de a tres y recuperaron confianza.

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El puntero Banco Provincial recibirá a Santa Fe Rugby en Altos del Valle.

Del otro lado estará un “colegial” que viene de perder el invicto ante CRAI, aunque continúa en el tercer puesto y a solo una unidad de El Quillá. Intentará reaccionar rápidamente para no ceder terreno y continuar firme en la lucha por la Súperfinal.

Un contexto similar tendrá la serie que protagonizarán en Esperanza Alma Juniors y CRAI. Las Lobas marchan en el noveno puesto y necesitan sumar de a tres para alejarse de la zona de duelos por la permanencia. Las Gitanas en cambio, atraviesan un gran presente y llegan entonadas tras encadenar tres victorias consecutivas. Esa buena racha les permitió escalar hasta el cuarto lugar, quedando a solo tres puntos de los puestos de Súperfinal. Universitario y Estudiantes Blanco protagonizarán un duelo clave en la lucha por la permanencia. Ambos se encuentran en descenso directo, por lo que el encuentro resulta determinante de cara al cierre del certamen.

Zona Campeonato, 10° fecha (Sábado 6/6)

17, Universitario vs. Estudiantes Blanco

17, El Quillá Azul vs. Paracao (ASH)

17, Alma Juniors vs. CRAI

17, Estudiantes Negro vs. La Salle (El Plumazo)

17, Banco Provincial vs. Santa Fe RC Azul

17, Rowing vs. Talleres

-Zona Ascenso B1, 8° fecha:

16, Colón SFe vs. Argentino (en San Carlos)

17, Tilcara vs. Unión Agrarios de Cerrito

17, Santa Fe RC B vs. Unión

17, Talleres B vs. Capibá RC

-Zona Ascenso B2, 8° fecha:

17, Colón SJ vs. Diamantino

15, CRAI B vs. Atlético Franck

18, El Quillá Amarillo vs. Estudiantes Amarillo

17, CRAR vs. Rowing B

fecha Dos Orillas Banco Provincial
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