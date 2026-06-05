Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

La medida de fuerza fue resuelta por Conadu Histórica y se llevará adelante entre el 16 y el 20 de junio. Reclaman una urgente convocatoria a paritarias, mejoras salariales y mayor financiamiento para las universidades nacionales

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) , de la que forma parte ADUL , resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro nacional universitario de cinco días que se desarrollará entre el 16 y el 20 de junio .

La decisión fue adoptada durante el Plenario de Secretarías Generales realizado este miércoles, donde además se acordó impulsar distintas acciones de visibilización del conflicto junto al Frente Universitario , integrado por federaciones estudiantiles, gremios docentes y autoridades académicas.

Desde la organización sindical advirtieron que la situación que atraviesan las universidades públicas es cada vez más compleja debido al deterioro salarial, la falta de actualización de los presupuestos y la ausencia de convocatorias a la negociación paritaria por parte del Gobierno nacional.

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Preocupación por el inicio del segundo cuatrimestre

Los dirigentes gremiales alertaron que, de no existir respuestas concretas a sus reclamos, el conflicto podría afectar el inicio y el normal desarrollo del segundo cuatrimestre en las casas de estudio de todo el país.

Según señalaron, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y las dificultades presupuestarias ponen en riesgo el funcionamiento de las universidades y las condiciones laborales de miles de trabajadores del sistema educativo superior.

Durante el encuentro, los representantes sindicales ratificaron que el Ejecutivo nacional no convocó a una nueva mesa de negociación salarial y rechazaron versiones sobre supuestos acuerdos o conversaciones en curso.

"Actualmente no existe ninguna propuesta formal por parte del Gobierno", sostuvieron desde la federación, al tiempo que reclamaron la apertura inmediata de una paritaria universitaria para discutir la recomposición salarial del sector.

Reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

En otro tramo del plenario, CONADU Histórica expresó su rechazo a cualquier intento de condicionar una eventual negociación salarial al abandono de las acciones judiciales impulsadas en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los dirigentes remarcaron que el cumplimiento efectivo de esa normativa constituye uno de los ejes centrales de sus demandas y ratificaron su compromiso con la defensa de la universidad pública, gratuita y de acceso irrestricto.

Congreso extraordinario y nuevas medidas

Como parte de la estrategia gremial, la federación también anunció la convocatoria a un Congreso Extraordinario antes de que finalice junio. Allí se analizará la continuidad de las medidas de fuerza y se definirá el plan de acción para el segundo semestre de 2026.

Desde el sector sostienen que la situación actual exige una mayor articulación entre docentes, estudiantes y autoridades universitarias para defender el sistema de educación superior pública frente a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

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