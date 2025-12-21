Uno Santa Fe | Ovación | Aston Villa

Con el Dibu Martínez de titular, Aston Villa venció al Manchester United

Aston Villa venció 2-1 a Manchester United y de esta manera quedó tercero. Dibu Martínez fue titular en los Villanos

21 de diciembre 2025
Aston Villa venció este domingo como local por 2-1 al Manchester United en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Villa Park.

Los goles para los “Villanos” los convirtió el delantero Morgan Rogers, a los 45 minutos del primer tiempo y 12’ del segundo, mientras que para la visita anotó el brasileño Matheus Cunha, a los 48 de la etapa inicial.

Además, el arquero de la Selección argentina Emiliano Martínez fue titular en los dirigidos por Unai Emery. Por su parte, Lisandro Martínez ingresó en los “Diablos Rojos” al inicio del complemento en lugar de Bruno Fernandes.

Con este resultado, Aston Villa alcanzó la tercera posición de la Liga de Inglaterra con 36 puntos y quedó a 3 del líder, Arsenal (venció 1-0 al Everton el pasado sábado). En tanto, los comandados por Ruben Amorim se ubicaron en la séptima plaza con 26 unidades.

En una pareja primera mitad que terminó igualada 1-1, Morgan Rogers abrió el marcador para los locales con un disparo desde el vértice izquierdo del área que se coló en el ángulo superior zurdo del guardameta Senne Lammens.

Cuando parecía que los “Villanos” se irían al descanso en ventaja, Matheus Cunha aprovechó un grave erro de Matty Cash en la salida y batió la defensa del “Dibu”.

En el complemento, nuevamente fue Rogers quien capturó un rebote dentro del área y de derecha puso la pelota lejos del alcance del guardavallas belga del Manchester United para sentenciar el triunfo y los tres puntos.

Ahora, Aston Villa visitará al Chelsea (4°) el próximo sábado desde las 14:30, mientras que los “Diablos Rojos” recibirán al Newcastle (11°) el viernes 26 de diciembre desde las 17 en Old Trafford.

