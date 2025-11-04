Uno Santa Fe | Ovación | Liverpool

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Alexis Mac Allister marcó un gol de cabeza para el triunfo 1-0 de Liverpool frente al Real Madrid por la cuarta fecha de la Champions League

4 de noviembre 2025 · 21:30hs
Alexis Mac Allister marcó el gol con el que Liverpool venció 1-0 a Real Madrid.

Liverpool se quedó con uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League al vencer por 1-0 a Real Madrid en Anfield.

Los Reds hicieron figura a Thibaut Courtois, que parecía imbatible hasta que apareció Alexis Mac Allister con un potente cabezazo para decretar el único gol del encuentro. Los ingleses se treparon a zona de clasificación a octavos de final, alcanzando al Merengue, que no contó con la presencia de Franco Mastantuono, quien padece una pubalgia.

El próximo partido de Liverpool será contra PSV el miércoles 26 de noviembre a las 17 en el estadio Anfield. Por su parte, Real Madrid se enfrentará a Olympiacos en el estadio Georgios Karaiskakis a la misma hora. En la tabla de posiciones, Liverpool ocupa el 6° lugar, mientras que Real Madrid se encuentra en el 5° lugar tras este encuentro.

