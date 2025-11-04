Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Giuliano Simeone asistió a Julián Álvarez quien marcó el primer gol en el triunfo de Atlético de Madrid 3-1 ante Union Saint-Gilloise

Tras superar un partido trabado, el Atlético de Madrid venció 3-1 al Union Saint-Gilloise en la cuarta ronda de la Champions League. Con un gol inicial bien argentino (que combinó una asistencia de Giuliano Simeone y una volea de Julián Álvarez) y tantos de Conor Gallagher y Marcos Llorente, el Colchonero se impuso de local y consiguió su segunda victoria en la competencia.

Cuando todo parecía indicar que el primer tiempo entre Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise por la cuarta ronda de la Champions League finalizaría 0-0, un gol con combinación argentina lo cambió todo.

A los 39 minutos, Giuliano Simeone asistió a Julián Álvarez quien, sin dudarlo, remató al arco con una volea espectacular y puso el 1-0 a su favor antes de irse al vestuario.

Embed - LA ARAÑA ENCAMINÓ LA VICTORIA DEL COLCHONERO EN EL METROPOLITANO | Atl. Madrid 3-1 USG | RESUMEN

Ya en el complemento, con un dominio más marcado, el combinado local estiró la ventaja a su favor a los 72', momento en el que Conor Gallagher marcó el segundo tanto. Sin embargo, la tranquilidad se esfumó rápidamente para los del Cholo.

A 10' del final, Ross Sykes descontó para el combinado de Bélgica e hizo que el Colchonero se sintiera en aprietos. No obstante, aunque intentó empatar el encuentro, no lo logró. De hecho, en el descuento, Marcos Llorente le bajó el martillo al partido con el tercero.