Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Giuliano Simeone asistió a Julián Álvarez quien marcó el primer gol en el triunfo de Atlético de Madrid 3-1 ante Union Saint-Gilloise

4 de noviembre 2025 · 21:49hs
Asistencia de Giuliano Simeone para el gol de Julián Álvarez.

Asistencia de Giuliano Simeone para el gol de Julián Álvarez.

Tras superar un partido trabado, el Atlético de Madrid venció 3-1 al Union Saint-Gilloise en la cuarta ronda de la Champions League. Con un gol inicial bien argentino (que combinó una asistencia de Giuliano Simeone y una volea de Julián Álvarez) y tantos de Conor Gallagher y Marcos Llorente, el Colchonero se impuso de local y consiguió su segunda victoria en la competencia.

Triunfo del Atlético de Madrid y gol de Julián Álvarez

Cuando todo parecía indicar que el primer tiempo entre Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise por la cuarta ronda de la Champions League finalizaría 0-0, un gol con combinación argentina lo cambió todo.

A los 39 minutos, Giuliano Simeone asistió a Julián Álvarez quien, sin dudarlo, remató al arco con una volea espectacular y puso el 1-0 a su favor antes de irse al vestuario.

Embed - LA ARAÑA ENCAMINÓ LA VICTORIA DEL COLCHONERO EN EL METROPOLITANO | Atl. Madrid 3-1 USG | RESUMEN

Ya en el complemento, con un dominio más marcado, el combinado local estiró la ventaja a su favor a los 72', momento en el que Conor Gallagher marcó el segundo tanto. Sin embargo, la tranquilidad se esfumó rápidamente para los del Cholo.

A 10' del final, Ross Sykes descontó para el combinado de Bélgica e hizo que el Colchonero se sintiera en aprietos. No obstante, aunque intentó empatar el encuentro, no lo logró. De hecho, en el descuento, Marcos Llorente le bajó el martillo al partido con el tercero.

Atlético de Madrid Giuliano Simeone Julián Álvarez
Noticias relacionadas
Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció 2-0 al Real Betis.

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Atlético de Madrid visita este lunes al Betis.

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

atletico de madrid y betis, mano a mano para acercarse a la cima en la liga

Atlético de Madrid y Betis, mano a mano para acercarse a la cima en La Liga

Alexis Mac Allister marcó el gol con el que Liverpool venció 1-0 a Real Madrid.

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Lo último

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Adorni se reunió con Guillermo Francos para coordinar la transición en la jefatura de Gabinete

Adorni se reunió con Guillermo Francos para coordinar la transición en la jefatura de Gabinete

Último Momento
Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Adorni se reunió con Guillermo Francos para coordinar la transición en la jefatura de Gabinete

Adorni se reunió con Guillermo Francos para coordinar la transición en la jefatura de Gabinete

Vecinos en alerta en Bº Candioti Sur: pisadas en la madrugada y el terror de los robos que bajan de los techos

Vecinos en alerta en Bº Candioti Sur: pisadas en la madrugada y el terror de los robos que bajan de los techos

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe

Ovación
Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Copa Proyección: Unión ya conoce día y hora para su duelo ante Atlético Tucumán

Copa Proyección: Unión ya conoce día y hora para su duelo ante Atlético Tucumán

Colón, en llamas: dura crítica de Germán Lerche por el presente institucional

Colón, en llamas: dura crítica de Germán Lerche por el presente institucional

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Asistencia de Simeone y gol de Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos