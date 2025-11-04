Vecinos en alerta en Bº Candioti Sur: pisadas en la madrugada y el terror de los robos que bajan de los techos

Los vecinos denunciaron que los delincuentes acceden a viviendas por los techos, utilizando como puntos de ingreso edificios abandonados y casas en obras. Piden más iluminación y mayor respuesta policial.

Alerta en barrio Candioti Sur. Vecinos denunciaron y marcaron los puntos ciegos del delito por donde los ladrones ingresan a los techos de las viviendas.

Vecinos de Candioti Sur expresaron la profunda preocupación que atraviesan los habitantes de una zona del barrio por la escalada de robos que se cometen bajo una misma y peligrosa modalidad: el acceso a las viviendas a través de los techos.

Según denunciaron los vecinos a UNO Santa Fe , la situación, que se arrastra desde hace un par de meses, convirtió a las terrazas y techos de las casas en vías de escape y paso para los delincuentes , que incluso son escuchados por los mismos vecinos en plena madrugada.

El epicentro de la problemática se ubica en las manzana comprendidas entre las calles Vélez Sarsfield, Gobernador Candioti, Dorrego y Sargento Cabral.

LEER MÁS: Reunión de vecinos de Bº Candioti con Seguridad: anunciaron más caminantes y duplicarán cámaras de vigilancia

Edificios abandonados: los puntos ciegos del delito

Según el relato de una de las vecinas, los ladrones encuentran fácil acceso en las viviendas y edificios abandonados, al igual que en las obras en construcción, aprovechando la vulnerabilidad de los inmuebles sin vigilancia:

El histórico edificio de la empresa Proinsa, actualmente abandonado, ubicado en la esquina de Dorrego y Gobernador Candioti, es señalado como un punto clave: “Como no hay luces y no hay gente es un fácil acceso”, detalló la vecina de barrio Candioti Sur, afirmando que desde allí los delincuentes acceden fácilmente al corazón de la manzana.

Casas abandonadas o en obra en la cuadra también son utilizadas como trampolín para ingresar a la propiedad de los vecinos.

La vecina relató un episodio vivido en su propia casa hace un par de días, cuando cerca de las 3 de la mañana escuchó "pisadas tremendas en la terraza". La situación despertó a toda la familia y a los vecinos linderos, quienes al prender las luces, notaron que el delincuente había usado el lugar como un “intermedio para pasar a otros lados”.

LEER MÁS: Nocturnidad, trapitos y obras de Assa: los ejes de una nueva reunión entre vecinos de Candioti y el municipio

La crítica a la falta de patrullaje e iluminación

A pesar de que los vecinos reaccionan inmediatamente a los episodios de inseguridad con el ruido de las pisadas en los techos, la activación de las alarmas comunitarias o los reiterados llamando al 911, los hechos de inseguridad se siguen repitiendo. “Nunca atrapan al o a los delincuentes” y “no los agarran”, es la constante que manifiestan los vecinos de la zona sureste de barrio Candioti Sur.

A esto se suma la queja por la falta de prevención en la zona: “No hay mucho movimiento policial ni tampoco hay mucha luz”, lamentó la vecina. La esquina del predio de Proinsa fue calificada como una “boca de lobo horrible”, lo que facilita el accionar nocturno de los ladrones y aumenta la sensación de desprotección.

Los vecinos exigieron a las autoridades municipales y policiales una solución urgente que pase por mayor presencia en el cuadrante, mejor iluminación y la intervención sobre los predios y edificios abandonados que hoy sirven de base de operaciones para los delincuentes.