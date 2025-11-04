Colón, en llamas: dura crítica de Germán Lerche por el presente institucional

El expresidente Germán Lerche arremetió duro por el presente institucional de Colón, y por el crédito que se gestiona para pagarle a Alberto Espínola.

El expresidente de Colón, Germán Lerche, volvió a generar repercusión en redes sociales con una publicación en su cuenta de X (ex Twitter), en la que cuestionó la supuesta gestión de un crédito bancario por parte de la actual dirigencia rojinegra para afrontar la deuda con el futbolista paraguayo Alberto Espínola, cuya inhibición sigue vigente en la FIFA.

Lerche escribió: “Desperté, escuchando a un periodista decir que en #Colón ‘están gestionando un crédito bancario para pagar la deuda con Espínola y dejar la gestión sin deuda’. El ‘sin deuda’ es porque el crédito lo pagarían los ‘empresarios del humo’ o encontramos un ‘Banco donante’. Por lo que sé los créditos se pagan y, ahora, con elevadísimas tasas de interés. Las bengalas rojas y negras generan tanto humo que no dejan ver el futuro.”

La publicación, cargada de ironía, tuvo alto impacto entre los hinchas sabaleros, que rápidamente reaccionaron con comentarios.

Minutos después, Lerche realizó una segunda publicación para aclarar un error de tipiado, en la que agregó con tono de humor: “Perdón, error de tipiado: es ‘bengala’. Y ojo con seguir con el humo, que a Racing le acaban de suspender la cancha.”

Las palabras del exmandatario volvieron a poner en el centro del debate la delicada situación financiera de Colón, que todavía intenta resolver inhibiciones y ordenar sus cuentas mientras se acerca el proceso electoral del 30 de noviembre.

En un contexto político y deportivo cargado de tensión, las declaraciones de Lerche reavivaron viejas diferencias dentro del mundo sabalero, justo cuando la institución intenta recuperar estabilidad institucional y deportiva de cara a la próxima temporada.