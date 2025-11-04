Uno Santa Fe | Unión | Unión

Copa Proyección: Unión ya conoce día y hora para su duelo ante Atlético Tucumán

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los partidos de los octavos de final de la Copa Proyección, donde Unión recibirá a Atlético Tucumán.

4 de noviembre 2025 · 19:31hs
La Reserva de Unión ya tiene todo confirmado para su presentación en los octavos de final de la Copa Proyección Clausura, donde se enfrentará a Atlético Tucumán el martes 11 de noviembre a las 16 en el estadio 15 de Abril.

El equipo conducido por Nicolás Vazzoler cerró su participación en la Zona A del torneo con una actuación sólida, que le permitió terminar en el cuarto puesto, asegurándose así la ventaja de localía en el primer cruce eliminatorio.

El cierre de la tabla se definió con dramatismo: la derrota de Racing mantuvo al Tatengue entre los cuatro primeros gracias a la diferencia de goles, mientras que Huracán, con su victoria, logró superarlo en las posiciones y relegó a Unión al cuarto lugar.

De esta manera, el conjunto santafesino tendrá la posibilidad de disputar en casa un partido decisivo, con la chance de meterse entre los ocho mejores equipos del campeonato. El rendimiento regular del equipo y la buena producción de sus juveniles en las últimas fechas sostienen el optimismo en el 15 de Abril.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma oficial de los octavos de final, con Unión–Atlético Tucumán como uno de los encuentros destacados del martes. En la misma jornada también se enfrentarán Rosario Central vs. Argentinos Juniors, ambos a las 16, en lo que promete ser una doble función apasionante de fútbol juvenil.

Con el impulso de una campaña sólida y la ilusión intacta, la Reserva Tatengue buscará aprovechar su condición de local para avanzar de ronda y seguir dando pasos firmes en una competencia que ilusiona a todo el mundo Unión.

Copa Proyección de Reserva

Martes 11 de noviembre

16.00 Rosario Central – Argentinos (Arroyo Seco)

16.00 Unión – Atlético Tucumán (Estadio 15 de Abril)

Miércoles 12 de noviembre

16.00 Gimnasia – Newell’s (Estancia chica)

16.00 Instituto – Racing (La Agustina)

19.00 Boca – Lanús (Boca predio)

Jueves 13 de noviembre

17.00 Belgrano – San Lorenzo (predio)

17.00 Huracán – Independiente (La quemita)

19.30 River – Tigre (River Camp)

Unión Atlético Tucumán Copa Proyección
