Di Carlo acompañó al plantel de River tras la derrota en el Monumental

El nuevo presidente del “Millonario” se hizo presente en el River Camp junto a Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli para respaldar al equipo.

El nuevo presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, estuvo presente en el entrenamiento del equipo, pos derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En las imágenes difundidas por el club, el sucesor de Jorge Brito aparece dialogando de manera cercana con el director técnico Marcelo Gallardo. A su lado, Enzo Francescoli también formó parte de la charla con el plantel, ubicándose a la izquierda de Di Carlo y participando activamente del encuentro.

“El presidente Stéfano Di Carlo presente en el entrenamiento de este martes en River Camp junto a Marcelo Gallardo, su cuerpo técnico y el plantel completo de River. Vamos todos unidos”, manifestó la cuenta oficial de la institución deportiva en la descripción de su posteo de redes sociales.

image

El objetivo de Di Carlo en el entrenamiento de River

La presencia de Stéfano Di Carlo en el River Camp buscó enviar un mensaje de respaldo institucional en medio de un escenario tenso. El nuevo presidente decidió acompañar al plantel y al cuerpo técnico tras la derrota 1-0 frente a Gimnasia en el Monumental, en un intento por mostrar cohesión puertas adentro.

Sin embargo, el gesto también fue leído como una forma de marcar presencia y tomar contacto directo con un vestuario golpeado por los resultados.

En paralelo, la dirigencia considera necesario recomponer la imagen del club ante la crítica de los hinchas, que apuntan tanto al rendimiento deportivo como a la falta de respuestas desde la conducción.

Di Carlo y Francescoli coincidieron en que el equipo debe reaccionar de inmediato para evitar un cierre de torneo con mayores complicaciones y así estabilizar un presente que hoy se muestra frágil en todos los frentes.