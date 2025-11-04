Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Logró lo impensado: vencer a River, sacar al “Lobo” del pozo y quedarse con el reconocimiento al mejor técnico de la jornada.

l entrenador interino de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Fernando Zaniratto, se quedó con el premio individual al Mejor D.T de la Fecha 14 del Torneo Clausura.

“Gimnasia de La Plata consiguió un triunfo importantísimo en el Monumental y por ese motivo, Fernando Zaniratto es el Mejor D.T de la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025”, manifestó la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol en la descripción de su publicación de Instagram.

image

El “Lobo” llegaba al Monumental con el peligro de complejizar su situación deportiva: corre riego de descender a la Primera Nacional. Sin embargo, a pesar de la presión previa al encuentro, Gimnasia ingresó al terreno de juego con una confianza que no pudo mostrar durante todo el año futbolístico.

De esta manera, el elenco platense concretó el 1-0 en el Monumental, el cual llegó de la mano del atacante Luis Marcelo Torres, quien ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos que descolocó al guardameta riverplatense Franco Armani.

Pero, teniendo en cuenta la magnitud del contrincante que enfrento, el “Lobo” debió mantener el resultado para asegurarse los tres puntos para salir del pozo. Mientras que River jugó abucheado por todos sus hinchas, quienes demostraron su descontento con el bajo rendimiento del equipo, el cual solamente compite por el campeonato local.

La terna arbitral adicionó 9 minutos que beneficiaron al “Millonario” para concretar el empate que podía calmar las aguas en el Monumental. Con un importante despliegue ofensivo, el conjunto local generó diversas oportunidades de gol, pero todas finalizaro con una mala definición.

Todo parecía indicar que Gimnasia se llevaría los tres puntos a La Plata. Pero en el último instante, el árbitro Nazareno Arasa sancionó un polémico penal a favor de River Plate.

El “Millonario” tuvo una chance de lujo para concretar la igualdad, pero el centro delantero Miguel Ángel Borja realizó un disparo desde los doce pasos que fue desviado por el héroe de la noche: Nelson Insfrán.

El valor doble para el Lobo de Zaniratto

El triunfo de Gimnasia tuvo un valor doble: alivió su situación en la tabla y desbarató los planes de Marcelo Gallardo. Fernando Zaniratto, técnico interino y sin experiencia previa en primera división, sorprendió con un planteo firme y disciplinado. Su equipo resistió la presión en el Monumental y golpeó en el momento justo.

Con esta victoria, el “Lobo” dio un paso clave hacia la salvación. Zaniratto coronó la gesta siendo elegido el Mejor D.T. de la Fecha 14.