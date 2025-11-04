Uno Santa Fe | Ovación | Zaniratto

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Logró lo impensado: vencer a River, sacar al “Lobo” del pozo y quedarse con el reconocimiento al mejor técnico de la jornada.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2025 · 17:18hs
Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

l entrenador interino de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Fernando Zaniratto, se quedó con el premio individual al Mejor D.T de la Fecha 14 del Torneo Clausura.

“Gimnasia de La Plata consiguió un triunfo importantísimo en el Monumental y por ese motivo, Fernando Zaniratto es el Mejor D.T de la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025”, manifestó la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol en la descripción de su publicación de Instagram.

image

El “Lobo” llegaba al Monumental con el peligro de complejizar su situación deportiva: corre riego de descender a la Primera Nacional. Sin embargo, a pesar de la presión previa al encuentro, Gimnasia ingresó al terreno de juego con una confianza que no pudo mostrar durante todo el año futbolístico.

De esta manera, el elenco platense concretó el 1-0 en el Monumental, el cual llegó de la mano del atacante Luis Marcelo Torres, quien ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos que descolocó al guardameta riverplatense Franco Armani.

Pero, teniendo en cuenta la magnitud del contrincante que enfrento, el “Lobo” debió mantener el resultado para asegurarse los tres puntos para salir del pozo. Mientras que River jugó abucheado por todos sus hinchas, quienes demostraron su descontento con el bajo rendimiento del equipo, el cual solamente compite por el campeonato local.

La terna arbitral adicionó 9 minutos que beneficiaron al “Millonario” para concretar el empate que podía calmar las aguas en el Monumental. Con un importante despliegue ofensivo, el conjunto local generó diversas oportunidades de gol, pero todas finalizaro con una mala definición.

Todo parecía indicar que Gimnasia se llevaría los tres puntos a La Plata. Pero en el último instante, el árbitro Nazareno Arasa sancionó un polémico penal a favor de River Plate.

El “Millonario” tuvo una chance de lujo para concretar la igualdad, pero el centro delantero Miguel Ángel Borja realizó un disparo desde los doce pasos que fue desviado por el héroe de la noche: Nelson Insfrán.

El valor doble para el Lobo de Zaniratto

El triunfo de Gimnasia tuvo un valor doble: alivió su situación en la tabla y desbarató los planes de Marcelo Gallardo. Fernando Zaniratto, técnico interino y sin experiencia previa en primera división, sorprendió con un planteo firme y disciplinado. Su equipo resistió la presión en el Monumental y golpeó en el momento justo.

Con esta victoria, el “Lobo” dio un paso clave hacia la salvación. Zaniratto coronó la gesta siendo elegido el Mejor D.T. de la Fecha 14.

Zaniratto Gallardo Gimnasia de La Plata
Noticias relacionadas
atp de atenas: etcheverry batallo y se llevo un valioso triunfo ante mcdonald

ATP de Atenas: Etcheverry batalló y se llevó un valioso triunfo ante McDonald

repechaje prefederal y a2: toda la grilla de cotejos para la semana

Repechaje Prefederal y A2: toda la grilla de cotejos para la semana

colapinto en la formula 1: los horarios del gp de brasil

Colapinto en la Fórmula 1: los horarios del GP de Brasil

Racing fue sancionado por la Aprevide.

La fuerte sanción de Aprevide a Racing por el recibimiento ante Flamengo

Lo último

El gobierno confirmó un aumento del 60% para el personal del Hospital Garrahan

El gobierno confirmó un aumento del 60% para el personal del Hospital Garrahan

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resisten con leves mejoras

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resisten con leves mejoras

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Último Momento
El gobierno confirmó un aumento del 60% para el personal del Hospital Garrahan

El gobierno confirmó un aumento del 60% para el personal del Hospital Garrahan

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resisten con leves mejoras

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resisten con leves mejoras

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

Todo lo que hay que saber de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Todo lo que hay que saber de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Ovación
Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

¿Unión avanza para quedarse con Matías Tagliamonte?

¿Unión avanza para quedarse con Matías Tagliamonte?

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos