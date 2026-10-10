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Con gol del Cuti Romero, el Atlético de Madrid le ganó agónicamente al Alavés

El defensor argentino Cristian Romero le dio el triunfo que mantiene como escolta al elenco de Simeone.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2026 · 16:26hs
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Con gol del Cuti Romero, el Atlético de Madrid le ganó agónicamente al Alavés

El Atlético de Madrid le ganó 2 a 1 al Deportivo Alavés gracias al gol agónico del defensor argentino Cristian "Cuti" Romero, a los 42 minutos del segundo tiempo. El encuentro fue por la fecha 8 de la Liga de España.

Con el triuinfo, el elenco dirigido por Diego Simeone y donde también juegan los argentinos Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso, quiedó como escolta de la Liga, con 19 unidades. El líder sigue siendo Barcelona, que suma 24 puntos y un partido menos.

La cuenta para el Aleti la había abierto Alejandro Grimaldo, a los 33 del primer tiempo. Seguidamente, en la agonía de la primera mitad, el argentino Lucas Boyé igualó el trámite de penal, a los 6 minutos agregados.

En el segundo tiempo, a los 16, el mediocampista Ángel Pérez fue expulsado en el Alavés y permitió al equipo de Diego Simeone transitar el tramo final del encuentro con superioridad numérica.

Sin embargo, al Aleti le costó bastante concretar las acciones que generaba para encontrar el segundo tanto que lo acerque al puntero Barcelona.

Con Cuti Romero como abanderado en el Atlético de Madrid

Y a falta de 3 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, Álex Baena se proyectó por izquierda, tiró un centro de tres dedos y el "Cuti" Romero, que estaba parado como centrodelantero, puso un buen cabezazo para el 2 a 1 final.

La receta de Romero yendo de "nueve" en los minutos finales del partido también ya había sido aplicada en la Selección argentina, por ejemplo en el duelo ante Egipto, cuando anotó el descuento a falta de 11 minutos para el final.

En la misma jornada de sábado, el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao empataron 0 a 0.

Romero Atlético de Madrid Simeone
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