Ante la interrupción de la atención bancaria presencial, Aguas Santafesinas recuerda a sus usuarios que pueden abonar sus facturas a través de distintos canales digitales, sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

Aguas Santafesinas recuerda los medios digitales para pagar las facturas en días sin actividad bancaria

La empresa Aguas Santafesinas recomienda especialmente utilizar su Oficina Virtual, que permite realizar pagos de manera rápida y sencilla, además de acceder a distintas gestiones comerciales desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El cierre de las sucursales bancarias comenzará el viernes 6 de noviembre, por la conmemoración del Día del Bancario, y continuará durante el sábado 7 y el domingo 8. A estas jornadas se suman el lunes 9, declarado feriado nacional por la visita del papa León XIV, y el martes 10, establecido como día sin actividad bancaria por disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Canales digitales de pagos

Durante estos días, los usuarios podrán abonar sus facturas mediante las siguientes alternativas:

* Oficina Virtual: permite pagar facturas de emisión general y comprobantes vencidos con tarjetas de crédito o débito Visa y Mastercard, de cualquier entidad bancaria o financiera.

* Código QR interoperable: incorporado en las facturas desde el bimestre 6/2026, permite escanear el código desde una billetera virtual o aplicación bancaria habilitada y pagar utilizando el saldo disponible en la cuenta.

* Billeteras virtuales y aplicaciones bancarias: también se encuentran disponibles para realizar los pagos.

* MuniClic: otra de las alternativas digitales habilitadas.

Estos canales pueden utilizarse a través del sitio web oficial de la empresa, la Oficina Virtual y WhatsApp (341 695-0008).

Para acceder a estos servicios

Oficina Virtual: https://ov.aguassantafesinas.com.ar

Sitio web oficial: https://www.aguassantafesinas.com.ar

Aguas Santafesinas promueve el uso de estas herramientas digitales para facilitar las gestiones cotidianas de sus usuarios, agilizar los pagos y garantizar que puedan realizar sus trámites sin depender de la atención presencial de las entidades bancarias.