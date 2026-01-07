Los Pumas 7's inician su pretemporada en Mar del Plata

El seleccionado argentino de juego reducido, Los Pumas 7's, jugará este viernes y sábado el Seven de Mar del Plata en el club Newbery Athletic.

Turno de pretemporada para el seleccionado argentino de rugby Seven, Los Pumas '7. El equipo albiceleste que dirige el DT Santiago Gómez Cora estará este miércoles en la costa Atlántica, para participar de un certamen internacional que se llevará a cabo en Mar del Plata durante el fin de semana. Después de haber intervenido en las primeras dos etapas del circuito Mundial en Dubai y Ciudad del Cabo, el conjunto albiceleste inició el ciclo 2026, con miras al torneo que se jugará en Singapur, entre el 31 de enero y 1 de febrero.

La temporada 2025/26 ya comenzó para el seleccionado nacional con lo que fue su debut en el Circuito Mundial en Dubai y Ciudad del Cabo. Sin embargo, el equipo nacional partirá el miércoles 7 de enero a la costa atlántica argentina para realizar su ya habitual pretemporada.

En primera instancia, el plantel viajará a Mar del Plata para disputar como Argentina 7 el Seven de aquella ciudad en el club Newbery Athletic el viernes 9 y sábado 10 con el objetivo de continuar con su crecimiento y fortalecer la renovación del plantel de cara al resto de la temporada. Además, del 11 al 16 desarrollarán su tradicional preparación en Pinamar en Camarones Rugby Club.

Por su parte, Santiago Gómez Cora se mostró entusiasmado de cara al encuentro en la costa: “Elegimos que así sea por lo que fue la renovación del plantel y por lo que fueron los dos primeros torneos en el circuito. En primer lugar, el equipo participará como Argentina 7 en Mar del Plata lo cual significa competir en la región y que los fanáticos puedan ver a nuestros jugadores en vivo y no solamente por la televisión. Por otro lado, seguimos con la tradición en Pinamar que es una gran preparación física, técnica y mental para nosotros ya que nos juntamos y proyectamos el año”, cerró Gómez Cora.

Como se mencionó anteriormente, el seleccionado participará como Argentina 7 en el Seven de Mar del Plata el viernes 9 y sábado 10 de enero. Vale recordar que el año pasado el equipo se coronó campeón del certamen como Argentina Desarrollo. Con las dos primeras etapas ya disputadas, Los Pumas 7´s se preparan lo que resta del Circuito Mundial 2025/26. La más inmediata será el 31 de enero y 1° de febrero en Singapur.

El plantel de la pretemporada estará compuesto por Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Joaquín Dragotto, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Gonzalo Tapia, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

El Calendario del Circuito Mundial de Seven: