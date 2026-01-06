Juegos Odesur en Santa Fe: Capi fue protagonista en la alfombra roja de Mar del Plata

Capi, la mascota de los Juegos Odesur que será en la provincia de Santa Fe se lució junto a personalidades de la música, el teatro y la danza en Mar del Plata

La provincia de Santa Fe sigue pisando fuerte con los Juegos Odesur en la Costa Atlántica de la Argentina. Tras la presentación del fin de semana en Pinamar -que fue acompañada por el gobernador Maximiliano Pullaro-, este martes 6 Capi se lució siendo protagonista en el lanzamiento de la temporada cultural de verano de Mar del Plata , que se desarrolló en el Teatro Tronador.

Allí, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos se codeó con personalidades de la cultura y el espectáculo, como Gabriel Goity, Facundo Arana, Gerardo Romano, Martín Seefeld, Damián De Santo, Nito Artaza, Diego Ramos, Julieta Ortega, José María Muscari, Gloria Carrá, Nicolás Riera, Fernando Lúpiz, Larry De Clay, Daniel Miglioranza, César “Banana” Pueyrredón, Flor Jazmín, Leticia Sisciliani, Juli Castro, Mariano Saborido, Pompeyo Audivert, Rodrigo Noya, Gabriela Sari, Vanina Escudero, Mónica Farro, Carna, Miguel Angel Cherutti, Roberto peña, Torry, El Mago “Black”, Malena Solda, Esteban Meloni, Rodrigo “Vagoneta”, Juan Butilosky y Gabriel Gavilia, entre otras personalidades de la música, el teatro y la danza de la escena nacional argentina.

Fuerte presencia en la Costa Atlántica de Capi por los Juegos Odesur

Los Juegos Suramericanos están presentes en la costa argentina con diferentes acciones de promoción que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. El fin de semana pasado comenzó un cronograma de acciones en distintos destinos turísticos de alta convocatoria. Entre el 4 y el 6 de enero, en Pinamar, se instaló un estadio inflable con actividades recreativas y deportivas, junto a la presencia de Capi, la mascota oficial. Las actividades incluyeron juegos de playa como: handball siamés, vóley con paracaídas, fútbol inflable, carrera de ranas, rugby, tenis con pelota gigante y muchos juegos más.

La programación continuará durante enero y febrero con más actividades abiertas al público. Del 9 al 11 de enero los dispositivos se desplegarán en Pinamar (Av. Bunge y el mar, letras corpóreas); del 16 al 18 de enero los Juegos Suramericanos estarán presentes en Villa Gesell (Match Point Arena, 115 y Playa); en tanto que del 23 al 25 de enero se desplegarán en Miramar. El objetivo de estas activaciones es acercar los Juegos al público, promoviendo la participación ciudadana e invitando a vivir de cerca el espíritu de los Juegos Suramericanos que se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en 60 disciplinas. Se prevé una convocatoria superior a los 2 millones de espectadores presenciales y otros 2 millones a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.

Playa Olímpica, una acción central rumbo a 2026

Además, durante el verano se realizará el lanzamiento de “Playa Olímpica-Rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026”, iniciativa del Comité Olímpico Argentino que se pondrá en marcha el 8 de enero.

El evento se desarrollará durante enero y febrero en Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Chapadmalal, Miramar, Villa Gesell, Pinamar, Rosario y Concepción del Uruguay, con competencias y exhibiciones de beach handball, vóley, fútbol playa, kite, surf, canotaje, además de propuestas culturales, recreativas y de concientización ambiental para todas las edades.

Playa Olímpica funciona como un puente entre la agenda nacional del deporte y la proyección de Santa Fe como sede de los Juegos 2026, fortaleciendo la identidad olímpica y el vínculo entre deporte, comunidad y desarrollo.

Inversión histórica en infraestructura deportiva

Para la realización de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre en la capital provincial, Rosario y Rafaela, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante una inversión de 90 millones de dólares destinada al fortalecimiento de la infraestructura deportiva en distintas ciudades del territorio santafesino.

image La mascota de los Juegos Odesur estuvo en Mar del Plata.

En la ciudad de Rosario, las obras comprenden la construcción y puesta en valor del Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, consolidando un polo deportivo y recreativo de escala internacional.

En Santa Fe, los trabajos se concentran en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), con la construcción del Estadio Multipropósito y una nueva Pista de Atletismo, mientras que en Recreo se ejecuta el Centro de Tiro Deportivo, ampliando la capacidad de la región para albergar competencias de alto nivel.

Por su parte, en Rafaela se desarrollan el Estadio Multipropósito del Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva del Parque Regional, fortaleciendo el perfil deportivo y urbano de la ciudad.

Además, en las tres sedes principales se construyen Villas Deportivas con capacidad para más de 3.500 camas, pensadas para alojar a los atletas y delegaciones, y que luego quedarán como patrimonio urbano, social y deportivo de la provincia, consolidando un legado que trasciende la realización de los Juegos.