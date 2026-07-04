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La Diseña de inverno: una nueva edición llegó a la Estación Belgrano

El evento es con entrada libre y gratuita, y reúne a diseñadores de toda la región en la planta alta de la ex terminal de trenes e inauguró oficialmente la agenda de las vacaciones de julio.

4 de julio 2026 · 10:43hs
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La Diseña de inverno: una nueva edición llegó a la Estación Belgrano

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La Diseña de inverno: una nueva edición llegó a la Estación Belgrano

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha oficialmente la edición invernal de La Diseña Santa Fe, la emblemática feria de emprendedores y creativos de la capital provincial y la región. La actividad, que se desarrolla en la planta alta de la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita, comenzó este 2 de julio y se extenderá en una primera etapa hasta el 5 de julio, en el horario de 16 a 21.

La Diseña de inverno: una nueva edición llegó a la Estación Belgrano

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La propuesta tendrá una segunda etapa del 9 al 12 de julio, en el mismo horario, ofreciendo una renovación total de expositores entre ambas semanas. De este modo, la feria se consolida en el calendario local como una política pública destinada a potenciar el desarrollo económico, promoviendo la comercialización y difusión de bienes culturales con identidad santafesina.

El encuentro constituye una vidriera estratégica para marcas de indumentaria, accesorios, objetos de decoración y mobiliario, cuyos creadores completaron previamente un proceso de capacitación en gestión, sustentabilidad y costos impulsado por el municipio para fortalecer al sector.

El intendente Juan Pablo Poletti acompañó la apertura de la feria y manifestó: "Estamos ante una nueva apertura de La Diseña de Invierno en los altos de la Estación Belgrano y, sin lugar a dudas, el objetivo es potenciar y darle la oportunidad a muchos emprendedores para que muestren y comercialicen sus productos".

En esa línea, el mandatario destacó la continuidad de las políticas creativas y agregó: "Estamos muy contentos de poder ofrecer esta oportunidad en una marca registrada como La Diseña, un espacio donde el equipo técnico trabaja intensamente para innovar y darle nuevos aires cada año. Invitamos a todos los santafesinos a que la recorran, compren y apoyen, porque hay una gran variedad de rubros y ofertas".

Por su parte, la secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, detalló que "esta semana contamos con más de 70 diseñadores y la semana que viene tendremos más de 85, siguiendo con la selección alcanzada a finales del año pasado, lo que representa la gran fiesta de un ciclo formativo continuo".

Además, remarcó el dinamismo de la propuesta: "Es una política pública que nos ocupa casi todo el año y nos genera una alegría enorme inaugurar las vacaciones de invierno con esta feria abierta. Los santafesinos tienen que venir las dos semanas porque las propuestas van a ser 100% diferentes entre sí".

La Diseña de inverno: una nueva edición llegó a la Estación Belgrano

La Diseña de inverno: una nueva edición llegó a la Estación Belgrano

Potenciando emprendedores

La diseñadora del taller de arte en vitrofusión Alpasinche, Ana María Carreras, valoró la vidriera comercial que brinda el municipio y contó: "Hace nueve años que participamos en La Diseña y nos encanta porque nos brinda una posibilidad excelente para mostrar lo que hacemos, ya que no contamos con un local a la calle y realizamos las ventas de forma digital".

Respecto a la identidad sustentable de sus productos, elaborados mediante el templado y reutilización de vidrio float y botellas recicladas, sostuvo: "Tenemos muy buenas expectativas para estos días porque es una oportunidad ideal para que el público vea los objetos terminados en el stand".

El emprendedor de la marca de indumentaria y skate Bueno Perdón, Nahuel Faiutti, indicó que "hace dos años que participamos en las ferias y las instancias de capacitación nos han servido mucho para nutrirnos, atravesar distintas etapas y evolucionar en el desarrollo de la marca".

Finalmente, expresó: "Nuestras expectativas son siempre positivas y nos parece fundamental que la Municipalidad de Santa Fe mantenga este apoyo a los emprendimientos locales y continúe generando y fortaleciendo estos espacios de desarrollo cultural orientados a los jóvenes".

• LEER MÁS: Vacaciones en las Estaciones Municipales: actividades para toda la familia en el receso invernal

Diseña invierno Estación Belgrano
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