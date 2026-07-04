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Caso Mauro González: la Fiscalía aseguró que los policías conocían su delicado estado de salud y, aun así, continuaron golpeándolo

Cinco efectivos del Comando Radioeléctrico fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte y un integrante de Infantería por vejaciones. El fiscal Ezequiel Hernández solicitará prisión preventiva para los seis acusados.

4 de julio 2026 · 10:44hs
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La Comisaría Octava de Santa Fe

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La investigación por la muerte de Mauro Daniel González dio este viernes un paso clave con la imputación de cinco efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I como presuntos coautores del delito de tortura seguida de muerte. Además, un agente del Cuerpo Guardia de Infantería fue acusado por el delito de vejaciones.

Durante la audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, el fiscal Ezequiel Hernández sostuvo que los policías sometieron a González a una serie de agresiones físicas que derivaron en su muerte horas después de haber sido detenido.

Uno de los puntos centrales de la acusación es que, según la Fiscalía, los uniformados conocían el delicado estado de salud de la víctima. Hernández indicó que un familiar les advirtió que González había sido sometido recientemente a una cirugía abdominal, pero que esa información no modificó el accionar policial.

Por el contrario, el fiscal afirmó que los efectivos continuaron golpeándolo mientras permanecía reducido y esposado, tanto en el lugar donde fue interceptado como durante el traslado en una camioneta oficial.

La reconstrucción de la Fiscalía

De acuerdo con la imputación, el hecho ocurrió minutos después de las 14.30 del 17 de enero, cuando dos efectivos acudieron a la intersección de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú, tras un llamado que alertaba que González atravesaba una crisis subjetiva.

La Fiscalía sostuvo que los policías no solicitaron asistencia sanitaria y utilizaron una fuerza que calificó como ilegítima, excesiva y desproporcionada para reducir al hombre. Luego, con la llegada de otros efectivos, las agresiones habrían continuado mientras González permanecía inmovilizado en el suelo.

Según la investigación, posteriormente fue arrojado a la caja de una camioneta policial, donde siguió recibiendo golpes durante el traslado. Hernández afirmó que los efectivos le propinaron golpes de puño y también utilizaron un bastón o una escopeta para agredirlo.

El fiscal aseguró que las agresiones le provocaron al menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre ellas la fractura de una costilla, lo que deterioró gravemente su estado de salud.

Del traslado al fallecimiento

La acusación también señala que, pese al cuadro que presentaba González, los efectivos no lo trasladaron de inmediato a un centro de salud. En cambio, pasaron por una estación de servicio, luego por la sede de Medicina Legal y finalmente lo llevaron a la Comisaría Octava.

Siempre según la reconstrucción de la Fiscalía, el hombre fue ingresado a un calabozo, donde permaneció sin recibir asistencia médica pese a encontrarse prácticamente inconsciente.

Horas más tarde falleció como consecuencia de las lesiones sufridas, de acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los delitos imputados

Los cinco integrantes del Comando Radioeléctrico fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte. En tanto, el efectivo de la Guardia de Infantería fue acusado como coautor de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

Además, uno de los policías del Comando enfrenta otra investigación en la que también fue imputado por vejaciones, falsedad ideológica de instrumento público y daños.

La audiencia para debatir las medidas cautelares se realizará el próximo miércoles. El fiscal Ezequiel Hernández adelantó que solicitará la prisión preventiva para los seis policías mientras continúa la investigación.

• LEER MÁS: Causa Mauro González: imputaron a seis policías de la Comisaría 8ª por tormentos seguidos de muerte

Mauro González policías golpiza
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