Agenda Santa Fe: un fin de semana para recorrer la ciudad entre diseño, café, música y cultura

La programación incluye ferias, espectáculos infantiles, actividades recreativas y exposiciones permanentes en distintos espacios de la capital provincial

La Municipalidad de Santa Fe diseñó diferentes actividades para este fin de semana donde se destacan La Diseña edición invierno en los Altos de la Belgrano; el evento gastronómico Cafecito en el Molino Marconetti; Títeres en el Teatro Municipal, entre otros. También habrá diferentes muestras en las salas y museos de la ciudad.

Toda la Agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/este-finde/

La Diseña Santa Fe

La tradicional feria de diseñadores se desarrolla en la Planta Alta de la Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150) desde el 2 y hasta el 5 de julio, y del 9 al 12 de julio. Todos los días de 16 a 21, con entrada libre y gratuita.

Diseñadores de la región ofrecen una variedad de productos que incluyen desde indumentaria y accesorios hasta objetos y mobiliario con producciones exclusivas.

Ensamble Somos Música

Este viernes 3 a las 15, el Ensamble de Cuerdas Las Flores con la dirección de Angelina Peretti, exhibirá en el Jardín Municipal Las Flores (Europa 7365), un repertorio inicial y de nivel intermedio de obras clásicas, como resultado del trabajo realizado por los estudiantes en el primer cuatrimestre de este año.

Títeres en vacaciones

La Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020), presenta la programación del Elenco de Títeres para estas vacaciones de invierno.

Las obras “Al pan pan y vino el diablo”, “De castillos y fantasmas” y “El país de los colores” se presentarán los sábados de julio en la emblemática sala del Teatro Municipal.

El sábado 4, a las 11, se presenta “Al pan pan y vino el diablo”. El 11 será el turno de “De castillos y fantasmas” y finalmente, el 18 llegará “El país de los colores”. Todas las obras son con entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

Mercado Norte

-Vacaciones de Invierno 2026

Este sábado 4, a partir de las 17 y hasta las 19:30, el tradicional paseo de Santiago del Estero 3166 diagramó diferentes actividades para los más chicos. Se trata del evento “Risas y mucha diversión con Glow Up”, para que niñas y niños puedan divertirse, bailar y cantar.

Cafecito Santa Fe

El evento Cafecito es una propuesta que reúne comercios locales vinculados a la gastronomía, el café y productos. Tendrá lugar este sábado 4 y domingo 5 de julio, de 10 a 19, en el Patio del ex Molino Marconetti (1º de Enero S/N, Puerto de Santa Fe). La entrada será libre y gratuita.

La feria incluye puestos de cafetería, propuestas dulces y saladas, emprendedores de diseño y producción local, acompañados por actividades y propuestas que fomentan la circulación y permanencia del público, además habrá propuestas de entretenimientos que acompañarán la jornada, como cine al aire libre, talleres de artes y charlas a cargo de baristas.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Sábado 4

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Boulevard Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos Paseo Boulevard, de 16:30 a 20:30, Boulevard Gálvez y Pedro Vittori.

Feria Mujeres Emprendedoras CAMEES. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos y gastronomía Paseo Constituyentes, de 15 a 19:30,4 de Enero y Junín.

Feria de Artesanos Feria Las Flores, de 14 a 18, 12 de Infantería y Europa.

Domingo 5

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 17:30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Boulevard Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanas Feria del Puerto, de 12 a 18, Lavanderas del Puerto, Dique 1.

Feria de Artesanos del Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 19, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Plaza Fournier, de 15 a 18.30, Castelli y Gobernador Freyre.

Feria de Artesanos Paseo de las 3 Culturas, de 15 a 19, San Martín 1400.

Feria de Artesanos Parque Federal, de 15 a 19:30, Regis Martinez y Pedro Vittori.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1° de Mayo

-“Entre lo efímero y lo perdurable

Continúa la obra en el Teatro 1° de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se puede visitar de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

-“Parte y Arte”

La muestra “Parte y Arte” puede visitarse los martes de 15 a 19, miércoles a viernes de 9 a 12:30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19.

Casa Museo López Claro

Continúa la muestra “Confluencias”, una exposición del artista Martín Bustamante que propone un cruce generacional y estético donde la producción contemporánea se encuentra con el patrimonio histórico de la ciudad. La misma puede visitarse de 9 a 12, hasta el 10 de julio.

Centro Experimental del Color

La muestra “El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen”, se inaugurará en el Centro Experimental del Color (Bulevar Galvez 1150, Ala Oeste de la Estación Belgrano), asimismo, podrá visitarse hasta el domingo 9 de agosto de miércoles a viernes de 9 a 13 y de miércoles a domingos y feriados de 16 a 19.

Fotogalería Municipal

En el marco de + Feria, el espacio municipal presenta una propuesta curatorial junto a Fundación PROA que pone en diálogo la Buenos Aires moderna de Horacio Coppola y Facundo de Zuviría con los registros actuales de cinco artistas locales. La muestra puede visitarse de 8 a 20, hasta el 29 de julio.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: Martes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18.

Sábados de 14 a 18; Feriados de 15 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

-“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9:30, 11, 15:30 y 17; sábados a las 15:30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12:30 y de 15:30 a 19.