Tras un llamado al 911 por presuntas amenazas con arma de fuego, la Policía encontró una vivienda incendiada. Bomberos controlaron las llamas y se buscan imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer el ataque

Bomberos sofocaron el incendio de una vivienda y sus moradores denunciaron ante la Policía que habían recibido amenazas

Durante la madrugada de este sábado , minutos después de las 2 , y por causas que son materia de investigación policial y judicial , se produjo un incendio en una vivienda ubicada sobre calle Belgrano al 2900 , en la ciudad de Santa Fe .

El siniestro fue advertido por efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe que patrullaban el sector, luego de una alerta originada por llamados de vecinos a la Central de Emergencias 911 , en los que se denunciaba un presunto hecho de amenazas con arma de fuego .

Al llegar al lugar, los policías observaron que el inmueble estaba siendo afectado por las llamas. De inmediato preservaron la escena y solicitaron la intervención de los Bomberos Zapadores y de personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Los bomberos lograron sofocar el incendio y realizaron tareas de enfriamiento de la estructura. En tanto, el suministro eléctrico quedó interrumpido hasta las primeras horas de este sábado, cuando personal de la EPE inició los trabajos para restablecer el servicio.

Denunciaron amenazas

En el lugar, dos hermanos, moradores de la vivienda, denunciaron ante los efectivos que desde hacía un tiempo venían recibiendo amenazas, un dato que ahora forma parte de la investigación para determinar si existe algún vínculo entre esos episodios y el origen del fuego.

Tras recibir las denuncias, los policías buscaron testigos en la zona —habitualmente muy transitada por encontrarse frente a la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano— y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, cuyas imágenes podrían resultar claves para identificar a los autores del ataque incendiario.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Además, tomó intervención el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la identificación de los damnificados, la realización de peritajes a cargo de los especialistas de Bomberos Zapadores y del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar el origen del incendio y la formación de la causa judicial correspondiente.

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