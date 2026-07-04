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Franco Colapinto: "El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse"

El argentino Franco Colapinto analizó la sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y señaló que el principal desafío sigue siendo el comportamiento del auto

4 de julio 2026 · 10:52hs
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Franco Colapinto: El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse

El piloto argentino Franco Colapinto analizó este sábado la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y señaló que el principal desafío sigue siendo el comportamiento del auto, aunque destacó una mejora en ritmo respecto a la clasificación.

• LEER MÁS: Colapinto finalizó décimosegundo la carrera sprint en el GP de Gran Bretaña

La reflexión de Colapinto

El piloto argentino consideró que la largada fue el aspecto más positivo de su actuación y aseguró que el equipo ya trabaja con la mira puesta en la clasificación. “El auto yendo a fondo en qualy se sentía muy sensible, que no tenía estabilidad y no te daba confianza. En carrera eso mejora porque vas más lento, pero estuvimos más firme. Los Racing Bulls están en otra categoría, parecen estar con un compuesto más blando por el grip que tienen, es una locura. Trabajaremos para alcanzarlos. Buena largada, fue lo mejor de la carrera”, afirmó.

Colapinto también profundizó sobre las dificultades que encontró durante la clasificación y explicó las sensaciones que le transmitía el monoplaza. "El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse, que no te da estabilidad de entrada, que no te da confianza. En la carrera eso mejoró porque iba más lento", comentó.

De cara a la clasificación del Gran Premio, el argentino remarcó que el objetivo es recuperar el rendimiento mostrado anteriormente. "Me gustó en cuanto a ritmo la largada, creo que fue lo mejor y ahora trabajaremos para la qualy. Queremos volver a la sensación que teníamos el año pasado", concluyó.

Franco Colapinto sprint Gran Bretaña
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