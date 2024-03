Con un gol de un ex-Colón, Emelec arrancó derecho en Ecuador

Y sobre los 27m. del segundo período, el mediocampista Marcelo Meli (ex-Colón, Racing y Aldosivi de Mar del Plata) amplió la diferencia en favor de la escuadra 'eléctrica'.

El descuento del Deportivo Cuenca, equipo conducido por el DT argentino Luis García (ex Deportivo Maipú de Mendoza), fue obra de Nicolás Dávila, a los 49m. del segundo tiempo, según reflejó 'Ecuagol'.

Vale apreciar como la pelea Castelli

Y el zapatazo de Meli

En Emelec se alistaron, además de los apuntados Castelli y Meli, los también argentinos Cristian Erbes (ex Ferro) y Juan Pablo Ruiz Gómez (ex Estudiantes de Caseros).

En Cuenca también se alinearon el defensor Rodrigo Iván Díaz (ex San Miguel; expulsado en la segunda mitad), los marcadores de punta Lucas Mancinelli (ex Atlanta) y Nazareno Romero (ex Vélez), el mediocampista Rodrigo Melo (ex Comunicaciones) y los delanteros Raúl Becerra (ex San Martín de San Juan) y Pablo Magnín (ex Tigre).

Además, Aucas, con los concursos de Federico Lanzillotta (ex Argentinos Juniors) y Juan Cruz González (ex Chacarita), batió por 2-0 a Ourense, que tuvo en sus filas a Marcelo Eggel (ex Deportivo Maipú de Mendoza), Walter Herrera (ex Gimnasia de Mendoza), Agustín Maziero (ex Rosario Central) y Nicolás Del Grecco (ex Defensores de Belgrano).

Los otros adelantos de la primera jornada: Delfín 0-Independiente del Valle 1 (gol de Michael Hoyos, ex Chacarita) y Mushuc Runa 2-Libertad 1.

Los encuentros de este domingo: Universidad Católica-El Nacional, Barcelona-Imbabura y Técnico Universitario de Ambato-Cumbayá.