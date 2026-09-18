El clásico de San Justo por el Regional Amateur finalizó empatado

En el marco de la 4° fecha del Regional Amateur Litoral Sur, en el segundo clásico Sanjustino y Colón (SJ) igualaron sin goles en el Coloso dividiendo puntos

Una nueva edición del clásico de San Justo, esta vez por el Torneo Regional Federal Amateur Litoral Sur, terminó igualado 0 a 0. Fue en el estadio Coloso del Oeste, en el marco de la cuarta fecha de la Zona 1 de la región Litoral Sur, en el cual el Matador y El Conquistador comparten grupo con San Lorenzo de Esperanza . El árbitro del encuentro fue Joaquín Urbani que contó con la colaboración de Iván Chazarreta y Valentín Córdoba.

En lo que fue el segundo clásico por la competencia organizada por el Concejo Federal, Sanjustino y Colón empataron sin goles en el Coloso dividiendo puntos por la cuarta fecha. Es un punto que sirve de poco para el Matador que todavía no pudo sumar de a tres todavía en el certamen y definirá mano a mano con San Lorenzo de Esperanza. Por el lado del Conquistador, sigue como puntero de la Zona A con 5 puntos y ya está en le próxima ronda.

El clásico quedó empatado en barrio Mataderos

Colón igualó 0 a 0 ante Sanjustino en una nueva edición del Superclásico del Portón del Norte Santafesino. El Conquistador tuvo las situaciones más claras para quedarse con el partido, pero entre los palos y pelotas salvadas sobre la línea, el gol se le negó durante toda la noche.

El empate, sin embargo, alcanzó para cumplir el primer objetivo: Colón aseguró su clasificación a los octavos de final de la Región Litoral Sur. Sin prácticamente descanso, Colón deberá volver a jugar dentro de apenas 42 horas por disposición del calendario de la Liga Santafesina. Este sábado, los Guerreros recibirán a Colón de Santa Fe en el Mercedes Alesso de Bieler por la Fecha 5 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli.

Por el lado del Matador igualó sin goles ante su rival de toda la vida, a diferencia de lo ocurrido en el campo de jineteada de doma y folclore, Colón tuvo las jugadas más claras, y leyó cada una de las posturas tácticas del equipo de Marcelo Molinas.

Con este nuevo empate, el Matador llega a 3 puntos y deberá afrontar su juego ante San Lorenzo en Esperanza, buscando sumar o sumar, sin depender del resultado de la 5ta fecha cuando Colón reciba a San Lorenzo. El próximo rival de Sanjustino por Liga será Unión como local, en un duelo de punteros de la zona B.

Síntesis

Sanjustino 0- Colón de San Justo 0

Sanjustino: Cristian Reginelli, Nahuel Ortigoza, Santiago Peralta, Alejo Macellari, Rodrigo Marinelli, Facundo Curuchet, Matías Ayala Vera, Matías Benegas, Agustín Jara, Maximiliano Truchet y Pablo Barbero. DT: Marcelo Molina. Suplentes: Leandro Zabala, Sebastián Epes, Natanael González, Franco Cabrera, Gabriel Pereyra, Franco Cappello y Federico Aguilera.

Colón de San Justo: Gonzalo Chaves, Tomás Baroni, Ismael Quilez, Alexis Palacios, Francisco Ortega, Matías Fantín, Brian Minotti, Maximiliano Osurak, Osvaldo Arroyo, Claudio Albarracín, Guido Rancez y Jonatan Blanco. DT: Mauricio Chiementin. Suplentes: Pablo Álvarez, Axel González, Facundo Velázquez, Claudio Albarracín, Mauricio Del Giudice.

Goles: no hubo.

Cancha: estadio Coloso del Oeste.

Árbitro: Joaquín Urbani.