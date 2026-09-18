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El clásico de San Justo por el Regional Amateur finalizó empatado

En el marco de la 4° fecha del Regional Amateur Litoral Sur, en el segundo clásico Sanjustino y Colón (SJ) igualaron sin goles en el Coloso dividiendo puntos

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 10:12hs
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Sanjustino y Colón de San Justo empataron en el clásico disputado por el Regional Amateur.

foto gentileza Facu Rean (Colón and Roll).

Sanjustino y Colón de San Justo empataron en el clásico disputado por el Regional Amateur.

Una nueva edición del clásico de San Justo, esta vez por el Torneo Regional Federal Amateur Litoral Sur, terminó igualado 0 a 0. Fue en el estadio Coloso del Oeste, en el marco de la cuarta fecha de la Zona 1 de la región Litoral Sur, en el cual el Matador y El Conquistador comparten grupo con San Lorenzo de Esperanza. El árbitro del encuentro fue Joaquín Urbani que contó con la colaboración de Iván Chazarreta y Valentín Córdoba.

En lo que fue el segundo clásico por la competencia organizada por el Concejo Federal, Sanjustino y Colón empataron sin goles en el Coloso dividiendo puntos por la cuarta fecha. Es un punto que sirve de poco para el Matador que todavía no pudo sumar de a tres todavía en el certamen y definirá mano a mano con San Lorenzo de Esperanza. Por el lado del Conquistador, sigue como puntero de la Zona A con 5 puntos y ya está en le próxima ronda.

El clásico quedó empatado en barrio Mataderos

Colón igualó 0 a 0 ante Sanjustino en una nueva edición del Superclásico del Portón del Norte Santafesino. El Conquistador tuvo las situaciones más claras para quedarse con el partido, pero entre los palos y pelotas salvadas sobre la línea, el gol se le negó durante toda la noche.

El empate, sin embargo, alcanzó para cumplir el primer objetivo: Colón aseguró su clasificación a los octavos de final de la Región Litoral Sur. Sin prácticamente descanso, Colón deberá volver a jugar dentro de apenas 42 horas por disposición del calendario de la Liga Santafesina. Este sábado, los Guerreros recibirán a Colón de Santa Fe en el Mercedes Alesso de Bieler por la Fecha 5 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli.

Por el lado del Matador igualó sin goles ante su rival de toda la vida, a diferencia de lo ocurrido en el campo de jineteada de doma y folclore, Colón tuvo las jugadas más claras, y leyó cada una de las posturas tácticas del equipo de Marcelo Molinas.

Con este nuevo empate, el Matador llega a 3 puntos y deberá afrontar su juego ante San Lorenzo en Esperanza, buscando sumar o sumar, sin depender del resultado de la 5ta fecha cuando Colón reciba a San Lorenzo. El próximo rival de Sanjustino por Liga será Unión como local, en un duelo de punteros de la zona B.

Síntesis

Sanjustino 0- Colón de San Justo 0

Sanjustino: Cristian Reginelli, Nahuel Ortigoza, Santiago Peralta, Alejo Macellari, Rodrigo Marinelli, Facundo Curuchet, Matías Ayala Vera, Matías Benegas, Agustín Jara, Maximiliano Truchet y Pablo Barbero. DT: Marcelo Molina. Suplentes: Leandro Zabala, Sebastián Epes, Natanael González, Franco Cabrera, Gabriel Pereyra, Franco Cappello y Federico Aguilera.

Colón de San Justo: Gonzalo Chaves, Tomás Baroni, Ismael Quilez, Alexis Palacios, Francisco Ortega, Matías Fantín, Brian Minotti, Maximiliano Osurak, Osvaldo Arroyo, Claudio Albarracín, Guido Rancez y Jonatan Blanco. DT: Mauricio Chiementin. Suplentes: Pablo Álvarez, Axel González, Facundo Velázquez, Claudio Albarracín, Mauricio Del Giudice.

Goles: no hubo.

Cancha: estadio Coloso del Oeste.

Árbitro: Joaquín Urbani.

San Justo Clásico Regional Amateur
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