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Picech vuelve a escena: Delfino lo rescata del olvido en Colón

Lucas Picech, quien debutó con Iván Delfino en Colón en el arranque de la temporada 2024, vuelve a aparecer en escena casi dos años después.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 10:30hs
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Picech vuelve a escena: Delfino lo rescata del olvido en Colón

Prensa Colón

Casi dos años después, Lucas Picech vuelve a estar en el radar de Iván Delfino. El lateral surgido de las divisiones inferiores de Colón había tenido su estreno profesional justamente de la mano del actual entrenador sabalero, en el inicio de la Primera Nacional 2024, pero luego quedó relegado y ninguno de los técnicos que pasaron por el club volvió a darle protagonismo.

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Ahora, en un contexto completamente diferente, Delfino vuelve a mirar hacia Picech. La suspensión de Mauro Peinipil abrió un lugar en el lateral derecho y, durante los últimos entrenamientos, el técnico probó primero con el futbolista nacido en La Sarita y luego con el uruguayo Emanuel Beltrán. Por lo observado, todo indica que Picech tendría ventaja para quedarse con la titularidad.

Un debut de la mano de Delfino y después, al margen en Colón

Picech nació el 15 de mayo de 2003, tiene 23 años y su primera oportunidad en la Primera de Colón llegó en febrero de 2024, precisamente cuando Delfino conducía al equipo.

Su estreno se produjo el 3 de febrero de 2024, en el triunfo 2-1 ante Defensores Unidos de Zárate, por la primera fecha del campeonato. Picech ingresó a los 43 minutos. Una semana más tarde volvió a tener participación frente a Atlanta, en Villa Crespo, cuando reemplazó a Julián Navas, lesionado a los cinco minutos del primer tiempo.

En la tercera fecha, ante Almirante Brown en el Brigadier López, fue convocado y ocupó un lugar entre los suplentes, aunque no ingresó. Esos fueron, hasta el momento, sus tres registros dentro de la consideración del plantel profesional.

Después llegó un largo período de espera. Los diferentes entrenadores que pasaron por Colón no encontraron en Picech una alternativa, incluso en medio de los numerosos cambios, vaivenes futbolísticos y crisis deportivas que atravesó el Sabalero durante las últimas temporadas.

Una oportunidad inesperada en un momento clave para Colón

La ausencia obligada de Mauro Peinipil, quien debe cumplir una fecha de suspensión, volvió a poner el nombre de Picech sobre la mesa. Delfino primero apostó por él en las pruebas del equipo y posteriormente ensayó con Beltrán, aunque la tendencia actual marca que el futbolista de 23 años tendría las mayores posibilidades de comenzar desde el arranque.

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Para Picech no será simplemente una variante más en la formación: representará la posibilidad de volver a jugar oficialmente para Colón después de casi dos años y, además, bajo las órdenes del mismo entrenador que le abrió la puerta de Primera.

En un plantel que necesita respuestas y en una etapa donde cada oportunidad cuenta, Picech vuelve a aparecer. Esta vez, casi dos años después de aquel debut, Delfino puede darle nuevamente la camiseta de titular.

Colón Lucas Picech Delfino
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