Las Panteras cayeron frente a Venezuela en Newells de Rosario

El seleccionado femenino de vóley argentino perdió ante Venezuela por 3-2, con parciales de 15-25, 9- 25, 25-23, 25-21 y 15-11, en su tercera presentación en los XIII Juegos Suramericanos

El seleccionado femenino de vóley argentino perdió ante Venezuela por 3-2, con parciales de 15-25, 9- 25, 25-23, 25-21 y 15-11, en su tercera presentación en los XIII Juegos Suramericanos - Santa Fe 2026. Julieta Ruelli, con 21 puntos, y Martina Bednarek, con 20, fueron las máximas anotadoras de Las Panteras.

Argentina tuvo un comienzo contundente y se quedó con los dos primeros sets con autoridad. Se impuso 25-15 en el parcial inicial y amplió la ventaja con un categórico 25-9 en el segundo, quedando a un set de cerrar el encuentro.

Venezuela reaccionó en el tercer parcial y, luego de un cierre ajustado, se impuso 25-23 para descontar en el marcador. Mantuvo su remontada en el cuarto set, que ganó 25-21, y llevó el partido al tie-break.

En el quinto parcial, Venezuela logró tomar la delantera y finalmente se impuso 15-11 para completar la remontada y quedarse con el triunfo por 3-2.

Ruelli, con 21 puntos, fue la máxima anotadora argentina, mientras que Bednarek aportó 20. También se destacaron Daniela Pérez, con 13 puntos; Josefina Matich, con 12; Julieta Medina Sarmiento, con 10, y Camila Chiappero, con 4.

El seleccionado argentino, que había debutado con una victoria por 3-0 ante Paraguay, suma ahora dos derrotas consecutivas, frente a Chile y Venezuela.

Argentina tendrá una nueva oportunidad de buscar un lugar en el podio el próximo sábado, cuando enfrente a Colombia desde las 19, en un encuentro clave por la definición de las posiciones finales del torneo.

Argentina suma un triunfo ante Paraguay en el debut y dos derrotas frente a Chile y el conjunto venezolano, por lo que el próximo sábado 19 de septiembre tendrá un duelo clave ante Colombia en busca de subirse al podio.

Argentina: Chiappero (4), Pérez (13), Ruelli (21), Matich (12), Medina Sarmiento (10), Bednarek (20), Caballero (L). Ingresaron: Cugno (2), Guerrico (-), Oldani (1).