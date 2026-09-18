Juegos Suramericanos: Mario Moccia del COA destacó la infraestructura que le queda al país

El presidente del Comité Olímpico Argentino y de Odesur realizó una recorrida en la capital provincial acompañado por las autoridades del Comité Organizador. Destacó el legado en infraestructura

El presidente de ODESUR, Mario Moccia, brindó una conferencia de prensa en Santa Fe en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En el marco de los Juegos Suramericanos 2026 con la ciudad de Santa Fe como una de las sedes, se realizó un recorrido de supervisión técnica e institucional por parte de las máximas autoridades del deporte continental y local. La comitiva estuvo encabezada por el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y titular de Odesur, Mario Moccia, quien junto a autoridades locales constataron en territorio la dinámica y el óptimo funcionamiento de los recintos montados en la capital.

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), Mario Moccia, brindó una conferencia de prensa en la capital provincial en la que analizó el desarrollo de las competencias en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela, destacó la infraestructura de vanguardia construida y el valor estratégico que tendrá para el futuro de los atletas de nuestro país.

“Desde ODESUR y el Comité Olímpico Argentino estamos sumamente conformes y felices por la excelencia organizativa demostrada en las tres ciudades sede”, enfatizó Mocci, quien, tras recorrer los escenarios de remo, tiro deportivo y bochas, continuó su agenda acompañando a los atletas argentinos al tiempo que supervisó las competencias de handball, softbol y vela. En el día de mañana hará lo propio en la ciudad de Rafaela.

Moccia expresó su orgullo por el rendimiento del Equipo Argentino: “Nuestros atletas están compitiendo a un nivel superlativo, defendiendo la bandera nacional con gran entrega y profesionalismo, lo cual nos llena de satisfacción a toda la familia del movimiento olímpico”.

El presidente del COA también hizo hincapié en la transformación que experimentó la región gracias a las obras realizadas en conjunto con el gobernador Maximiliano Pullaro y las autoridades locales, subrayando que las nuevas instalaciones cumplen con los máximos estándares internacionales.

“Es maravilloso el salto de calidad que ha dado la provincia. Se ha generado un legado tangible fundamental en infraestructura y equipamiento que quedará a disposición del desarrollo del deporte argentino, brindándole a nuestros deportistas de alto rendimiento e iniciación las mejores condiciones de preparación para el ciclo olímpico”, afirmó.

En esa misma línea, el titular de ODESUR valoró el legado intangible del evento: “Además de las obras físicas, queda un capital humano sumamente capacitado en la gestión de eventos multideportivos, junto a una sociedad que acompañó masivamente llenando las tribunas, vibrando bajo los valores olímpicos de excelencia, amistad y respeto”.

Moccia destacó la infraestructura que le queda al país

Consultado sobre la proyección del país para albergar nuevos compromisos internacionales, Moccia ratificó la capacidad técnica y operativa instalada. “Si bien el horizonte hacia los Juegos Panamericanos Junior 2029 aún requiere camino por recorrer, la provincia y el país han demostrado que están plenamente preparados para recibir eventos continentales y mundiales de primer orden”, señaló.

Finalmente, al referirse a escenarios modelo como el Centro Internacional de Tiro Deportivo en Recreo —donde entregó la medalla de oro a la atleta olímpica Fernanda Russo—, el velódromo de Rafaela y el nuevo estadio de Santa Fe, Mario Moccia remarcó la importancia del trabajo articulado: “Debemos continuar potenciando la sinergia entre los gobiernos, las Federaciones Deportivas Nacionales y el Comité Olímpico Argentino. Trabajando en equipo, transformaremos este legado en nuevas oportunidades de desarrollo y podios para la Argentina”.