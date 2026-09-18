Los Pumas y Las Yaguaretés debutan en los Juegos Suramericanos en Rosario

En el Hipódromo de Rosario, Los Pumas 7´s debutarán en los Juegos Odesur con todas las figuras que habitualmente afronta el circuito internacional de juego reducido.

Los seleccionados de rugby de la Unión Argentina Los Pumas y Las Yaguaretés competirán en el Hipódromo de Rosario.

El rugby seven de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cuenta con las dos ramas de la selección argentina en acción en el Hipódromo de Rosario. Los Pumas 7's y Las Yaguaretés compiten entre el 18 y el 20 de septiembre por la medalla de oro, aunque los dos seleccionado no tienen lo mismo en juego.

Cada rama reparte, además del oro, una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Los Pumas 7's ya tienen ese boleto asegurado desde el año pasado, tras consagrarse campeones del Panamericano Junior disputado en Asunción.

Las Yaguaretés, en cambio, se juegan la clasificación en esta misma competencia, pero si no la consiguen acá, tendrán una segunda chance en el Campeonato Sudamericano de octubre.

Comienza la acción del Seven en Rosario

Los seleccionados masculino y femenino de seven tienen todo listo para afrontar los Juegos Suramericanos en el Hipódromo de Rosario. Los dos planteles buscarán las plazas para los Panamericanos de Lima, que se desarrolláran en año próximo en Lima, Perú, y concurrirán a esa cita con todas sus figuras.

Los Pumas 7’s ya tienen asegurada su clasificación, tras haberse consagrado campeones del Panamericano Junior disputado en Asunción el año pasado. Las Yaguaretés, en cambio, deberán conseguir ese cupo en este certamen, de lo contrario deberán intentarlo en el Campeonato Sudamericano que se celebrá en octubre.

“Estamos muy felices de competir nuevamente en Argentina, esta vez de manera oficial. Hemos experimentado jugar algunos torneos no oficiales. Es muy lindo recibir el calor del público y poder llegar a Los Pumas 7’s a la gente, es un privilegio enorme”, señaló Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionado masculino argentinos de esta especialidad.

En ese sentido, el entrenador afirmó que “la idea esta vez es jugar los Odesur, luego los Sudamericanos en octubre, para ganar rodaje” de cara al inicio de la temporada del SVNS Series.

Por su parte, el entrenador principal de Las Yaguaretés, Nahuel García, consideró que los Odesur “son un torneo clave para el camino hacia los Juegos Olímpicos ya que se disputa una plaza para el Panamericano 2027”.

“En el Pre-Odesur pudimos ver el rendimiento de 30 jugadoras, de donde salieron las 12 convocadas que representarán a Yaguaretés en esta competencia. Todo eso nos sirve para empezar a recorrer el camino que nos puede llevar a los Juegos Olímpicos de 2028”, apuntó García.

Según lo defindo por la World Rugby, serán 12 los equipos masculinos y femeninos los que participarán de la clasificación a Los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles.

Los cuatro mejores equipos de cada rama en las posiciones finales del SVNS Championship 2027 (Hong Kong, Valladolid y Bordeaux) asegurarán su lugar, mientras que otras seis plazas (una por cada región, incluida Sudamérica – una plaza) se definirán en clasificatorios regionales durante la segunda mitad de 2027. El cupo restante en cada competencia se resolverá recién en junio de 2028, en el Repechaje Olímpico.

Los planteles de los Pumas y Las Yaguaretés

El plantel de Los Pumas 7´s en Rosario: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

El equipo de Las Yaguaretés lo harán con: Brisa Borda, Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, Abril Romero, María Taladrid y Mariel Velay.

-Los Pumas 7:

Viernes 18 de septiembre

17:26 – vs. Paraguay

20:08 – vs. Perú

-Las Yaguaretés:

Viernes 18 de septiembre

15:50 – vs. Perú

18:32 – vs. Chile