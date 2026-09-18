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Volvieron a mostrar la garra y vencieron a Chile en Santa Fe

El seleccionado femenino de handball, que había derrotado a Colombia en el debut, superó al elenco trasandino 32:25 por la segunda fecha de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ahora se medirá con Uruguay

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 08:54hs
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La Garra le ganó a Chile en su segundo partido de los Odesur.

La Garra le ganó a Chile en su segundo partido de los Odesur.

El seleccionado argentino femenino de handball consiguió su segunda victoria consecutiva en los XIII Juegos Suramericanos - Santa Fe 2026 al derrotar a Chile por 32-25, en una nueva jornada de competencia que se disputa en el Invencible Santa Fe, ubicado en el Parque del Sur, de la sede Santa Fe.

Las argentinas volvieron a mostrar un buen funcionamiento colectivo y sumaron otro triunfo luego del contundente debut ante Colombia, al que habían vencido por 34-11. De esta manera, el equipo nacional continúa su camino en el torneo con dos victorias en igual cantidad de presentaciones.

La Garra doblegó a Chile en Santa Fe

Nuevo paso positivo para La Garra en la 13° edición de los Juegos Suramericanos que se celebra en Santa Fe con el Estadio Invencible como sede para el handball. Ante un rival más exigente, el equipo al mando de Mariano Muñoz debió batallar para sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo.

Malena Cavo y Miranda Kruk, con 6 tantos cada una, fueron las máximas goleadoras de un equipo que fue de menor a mayor, mostrando carácter para recuperarse de un primer tiempo -12:14 al descanso- que tuvo a Chile imponiendo condiciones.

Un cambio del sistema defensivo y una mejora sustancial en el ataque, tomando mejores decisiones y subiendo la efectividad, significó un excelente segundo tiempo y firmar una nueva victoria en la competencia que es clasificatoria para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En los otros dos resultados de un torneo que se juega bajo el formato de todos contra todos, Paraguay venció a Perú 28:10 y Uruguay a Colombia 40:14.

Como se esperaba en la previa, principalmente por lo mostrado ayer por Chile ante Paraguay -uno de los principales animadores del torneo-, La Garra tuvo que trabajar para sacar adelante el partido. Con la novedad de Malena Cavo ya incorporada al plantel, la Selección se mostró criteriosa en ataque para sumar sus primeros dos goles, ambos firmados por Antonela Mena.

Si bien en defensa no mostró su mejor versión, ya que Chile pudo encontrar espacios para llegar a 6mts, con los tantos de Kruk, Carolina Bono, Cavo y Mora Carballo Argentina pudo sacar la primera distancia en el tablero, 6:4 en 8 minutos. En la rotación de piezas propuestas por Muñoz, La Garra perdió claridad en ataque, eligió mal los lanzamientos, sumó pérdidas y Chile aprovechó para emparejar e incluso pasar al frente.

Del 8:5 a favor al 8:10 llegando a los veinte minutos que encendió las alarmas nacionales, con pedido de tiempo muerto incluido. El reingreso de Cavo a la primera línea no se hizo esperar, Candelario Cuadrado sumó atajadas importantes y un buen rendimiento individual de Kruk sumando mucho con lanzamientos externos le permitió a la Selección recuperarse si bien Chile se fue al descanso arriba 14:12.

En el reinicio, Argentina no dudo en modificar cuestiones tácticas para encontrar respuestas. Cambios que llegaron en ambas áreas, en defensa más allá del cambio en el arco con el ingreso de Lola Nuñez, apostando a una 5:1 intentando incomodar a Chile en ataque, situación que con el correr de los minutos le fue dando resultado con las trasandinas sumando muchas pérdidas.

En ataque, la intención de un juego más rápido y con mayor profundidad, fijando y encontrando los espacios para el juego con los extremos. En ese rubro, Yamila Baggio fue la gran protagonista de la tarde noche santafesina sumando varios tantos consecutivos que levantó al público albiceleste. Tres tantos consecutivo de Cavo incrementó ese fervor positivo para volver a pasar al frente, 22:19 llegando al ecuador del complemento.

Con el cambio de energía consumado, La Garra pasó a controlar el partido y mantener la distancia de dos o tres goles durante varios minutos con más tantos de Cavo y un par de goles consecutivos de Carballo y Mena. Distancia que siguió aumentando en los diez minutos finales, mejorando considerablemente la efectividad y aprovechando un agotamiento de Chile que prácticamente no roto su equipo. En ese contexto muy favorable, La Garra selló la victoria 32:25.

Lo que dejó el partido y lo que viene

Formación inicial: Candelaria Cuadrado, Yamila Baggio, Malena Cavo, Carolina Bono, Miranda Kruk, Mora Carballo y Antonela Mena.

Argentina (32:25 vs. Chile): Malena Cavo (6), Miranda Kruk (6), Yamila Baggio (5), Mora Carballo (4), Antonela Mena (4), Carolina Bono (2), Virginia Catera (1) Dolores García (1), Lola Nuñez (1), María Eugenia Mellano (1), Milagros Schneider (1), Carolina Luque, Zoe Oriolo y Candelaria Cuadrado.

Próximo partido: Argentina vs. Uruguay – 3° fecha, Viernes 17 de septiembre, 19:30 horas.

Chile Santa Fe La Garra
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