El encuentro está pautado para el miércoles 2 de diciembre y el Gigante de Arroyito podría ser el escenario para el choque entre el Xeneize y el Calamar

El Gigante de Arroyito sería la sede para el final de la Copa Argentina.

La organización de la Copa Argentina definirá este viernes la sede oficial para la gran final entre Boca Juniors y Platense, encuentro programado para el miércoles 2 de diciembre.

Con las plazas de Córdoba y Mendoza ya descartadas para albergar el partido decisivo, el estadio Gigante de Arroyito —cancha de Rosario Central— se posiciona como el principal candidato para recibir el choque que consagrará al nuevo campeón federal.

Detrás de la alternativa rosarina, el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero figura en segundo lugar como primera opción de respaldo. En tanto, como última alternativa en carpeta aparece el Estadio Único Tricampeones del Mundo-Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata, cuya agenda oficial de fin de año ya cuenta con eventos de primer nivel confirmados.

Más allá de la definición de la Copa Argentina, el recinto platense volverá a abrir sus puertas tras un prolongado proceso de remodelación de tres años. Su reinauguración oficial tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, jornada en la que la Selección argentina femenina de fútbol enfrentará en un amistoso internacional de jerarquía a su similar de Alemania, como parte de la preparación rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Asimismo, el estadio de la capital bonaerense fue designado por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol como escenario para la final del Torneo Clausura 2026, prevista para el fin de semana del 12 y 13 de diciembre.