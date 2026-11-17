El Sabalero alcanzó los ocho partidos invicto, una marca que había logrado con Ezequiel Medrán en el banco, pero en la actual racha con Delfino el equipo sumó muchos más puntos

Por segunda vez en el año, Colón logró sumar ocho partidos invicto de manera consecutiva . La anterior vez había sido con Ezequiel Medrán en el banco.

Pero la diferencia entre la racha alcanzada con Medrán y la que logró ahora con Iván Delfino, está dada en la cantidad de puntos, Y es que en la actualidad, el elenco rojinegro sumó bastante más que en la primera seguidilla de ocho partidos sin perder.

La primera marca de ocho cotejos invicto, se produjo a partir de dos victorias (All Boys 3-2 y Defensores de Belgrano 3-0) y seis empates (Godoy Cruz 0-0, Los Andes 1-1, Estudiantes de Caseros 1-1, Mitre 1-1, Almirante Brown 1-1 y Ciudad de Bolívar 0-0). De esta manera, sumó 12 puntos sobre 24 en disputa, con una efectividad del 50%.

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Mientras que en la actualidad alcanzó los ocho partidos si perder, pero como consecuencia de cinco triunfos (Los Andes 3-0, Estudiantes de Caseros 1-0, Ciudad de Bolívar 2-0, Defensores de Belgrano 2-0 y Midland 1-0) y tres empates (All Boys 0-0, Mitre 0-0 y Almirante Brown 2-2). Así las cosas, obtuvo 18 unidades sobre 24 con una eficacia del 75%.

Claramente, este es el mejor momento de Colón en el año, consolidado en los resultados y mejorando en el aspecto futbolístico, para superar a sus rivales. De allí la ilusión que genera en los hinchas el presente del equipo, que lo tiene como candidato al ascenso.