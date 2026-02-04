Copa Argentina: Talleres y Platense ponen primera ante rivales del ascenso

La T y el Calamar arrancan su camino en los 32avos de final frente a Argentino de Merlo y Argentino de Monte Maíz. Ambos partidos serán televisados y se jugarán en territorio bonaerense y santafesino.

La Copa Argentina levanta el telón para dos equipos de Primera que buscan evitar sorpresas y avanzar sin sobresaltos. Este miércoles, Talleres de Córdoba y Platense debutarán en los 32avos de final frente a rivales de categorías menores, con la ilusión de comenzar con paso firme en un torneo que suele dar lugar a batacazos.

Desde las 19 , Talleres enfrentará a Argentino de Merlo en el estadio Marcelo Bielsa , con arbitraje de Maximiliano Macheroni y transmisión de TyC Sports . El conjunto cordobés quiere ratificar su protagonismo en una competencia que lo tuvo muy cerca de la gloria en temporadas recientes.

La T fue finalista en 2021 y 2022, cayendo por penales ante Boca en la primera definición y perdiendo por la mínima frente a Patronato en la segunda, en una de las mayores sorpresas del certamen. Con esos antecedentes, el objetivo vuelve a ser pelear bien arriba.

Del otro lado estará un Argentino de Merlo golpeado por lo ocurrido en 2025, cuando quedó a las puertas del ascenso tras perder por penales en las semifinales del Reducido de la Primera B Metropolitana.

Platense quiere sostener su ambición

Más tarde, a las 21:15, será el turno de Platense, que se medirá con Argentino de Monte Maíz en el estadio Ciudad de Caseros. El encuentro será dirigido por Juan Pablo Loustau y también contará con televisación de TyC Sports.

El Calamar llega con la confianza en alto tras un 2025 inolvidable, en el que se consagró campeón del Torneo Apertura, dejando en el camino a pesos pesados del fútbol argentino y coronando la campaña con un triunfo en la final ante Huracán.

Si bien este año el gran objetivo pasa por competir fuerte a nivel local y hacer un papel destacado en la Copa Libertadores, Platense también buscará avanzar en una Copa Argentina que suele premiar a los equipos ordenados y eficaces.

Argentino de Monte Maíz, en tanto, intentará dar el golpe. El conjunto cordobés milita en el Federal A y en la última temporada quedó cerca del ascenso, aunque su ilusión se truncó en la tercera ronda frente a Douglas Haig.