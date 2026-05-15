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Malcorra fue a buscar a López tras las acusaciones por la eliminación de Independiente

El volante de Independiente, Ignacio Malcorra, tuvo un fuerte episodio al enfrentar al periodista Gustavo López a la salida de la radio donde trabaja

15 de mayo 2026 · 16:47hs
Malcorra fue a buscar a López tras las acusaciones por la eliminación de Independiente

El mediocampista Ignacio Malcorra protagonizó un fuerte episodio este jueves al enfrentar al periodista Gustavo López a la salida de la radio donde trabaja, luego de las críticas y sospechas que surgieron tras su actuación en la eliminación de Independiente frente a Rosario Central en el Torneo Apertura.

Se calentó Malcorra

El conflicto se originó por comentarios periodísticos que insinuaron que el volante, exfigura e ídolo de Rosario Central, no habría definido con convicción una jugada clave ante su antiguo club, lo que desató cuestionamientos de hinchas y analistas sobre su desempeño. Molesto por el impacto de esas versiones, especialmente en su entorno familiar, Malcorra esperó a López y lo increpó cara a cara.

Según trascendió, el futbolista le recriminó al conductor por el daño generado a su familia a raíz de las acusaciones, en una situación que estuvo cerca de pasar a mayores y requirió la intervención de colegas y personal de seguridad para evitar una agresión física.

Días antes, Malcorra ya había utilizado sus redes sociales para rechazar las versiones de falta de compromiso: aseguró que se trató de un error futbolístico y remarcó que “ir para atrás, nunca”. El episodio refleja la tensión que generó la eliminación del Rojo y la sensibilidad que rodea a uno de los debates más calientes del fútbol argentino en la semana.

Ignacio Malcorra Independiente Gustavo López
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