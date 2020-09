Copa Italia: Con Maxi López, un exDT de Colón se quedó afuera

En tanto, el mediocampista mercedino Facundo Lescano (clase 1996) ingresó en la segunda etapa.

Sambenedettese, que también tiene en sus filas a los mediocampistas Rodrigo De Ciancio (ex Atlanta) y Rubén Botta (ex San Lorenzo), debutará en la Serie C, zona B, este domingo, enfrentándose como visitante al Carpi.

Además, Novara, con el delantero tandilense Pablo González, superó por 3-1 a Vallo Della Lucania.

Otros resultados de primera ronda fueron los siguientes: Bari 4-Trastevere Calcio 0; Livorno 1-Pro Patria 2; Carrarese 4-Ambrosiana 0; Catanzaro 2-Virtus Francavilla 1; Piacenza 1-Téramo 2; Carpi 1-Casarano 3; Pontedera 1-Arezzo 2; Ternana 1-Albinoleffe 2; Sudtirol 2-Latte Dolce 1.