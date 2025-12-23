Uno Santa Fe | Ovación | Libertadores

Copa Libertadores 2026: los argentinos clasificados, la fase previa y los bombos

Con Boca como único cabeza de serie y Argentinos Juniors desde el Repechaje, quedó definido el panorama completo de los representantes nacionales.

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 11:00hs
Copa Libertadores 2026: los argentinos clasificados, la fase previa y los bombos

La Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus 47 equipos clasificados y el foco vuelve a estar puesto en los siete equipos argentinos que serán los representantes nacionales.

Boca, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors dirán presente en el máximo torneo continental que comenzará a tomar forma definitiva con el sorteo de la fase de grupos previsto para la semana del 18 de marzo.

Boca será el único equipo argentino que integrará el Bombo 1, condición que le permitirá evitar a los principales candidatos en la fase inicial.

El equipo de La Ribera compartirá ese lugar de privilegio con potencias como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol y Nacional de Uruguay, además de Liga de Quito e Independiente del Valle.

En el segundo escalón aparecerán Estudiantes de La Plata y Lanús, ambos ubicados en el Bombo 2, donde también figuran equipos de peso como Corinthians, Cruzeiro y Cerro Porteño, lo que anticipa grupos exigentes desde el arranque.

Rosario Central, en tanto, formará parte del Bombo 3, junto a equipos como Junior de Colombia, Universidad Católica de Chile e Independiente Santa Fe.

Por su parte, Platense e Independiente Rivadavia integrarán el Bombo 4, reservado para los equipos con menor coeficiente y aquellos que provengan de las fases preliminares.

En ese mismo camino se encuentra Argentinos Juniors, que iniciará su participación en la Fase 2 del Repechaje: primero deberá superar a Barcelona de Guayaquil y luego avanzar en la Fase 3 para acceder a la fase de grupos.

De esta manera, el mapa argentino para la Copa Libertadores 2026 ya está definido, con realidades distintas, pero un objetivo común: ser protagonistas en un torneo que contará con fuerte presencia nacional y que volverá a poner a los equipos del país en el centro de la escena continental.

Todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

  • Argentina: Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca, Argentinos, Lanús y Estudiantes.
  • Bolivia: Always Ready, The Strongest, Bolívar y Nacional Potosí.
  • Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense y Corinthians.
  • Chile: Coquimbo, Universidad Católica, O’Higgins y Huachipato.
  • Colombia: Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior y Independiente Medellín.
  • Ecuador: Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona.
  • Paraguay: Libertad, 2 de Mayo, Cerro Porteño y Guaraní.
  • Perú: Universitario, Cusco, Alianza Lima y Sporting Cristal.
  • Uruguay: Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud.
  • Venezuela: Universidad Central, Carabobo, La Guaira y Deportivo Táchira.

Los cruces de la Fase Previa

FASE 1

  • The Strongest - Deportivo Táchira
  • Juventud - Universidad Católica
  • 2 de Mayo - Alianza Lima

FASE 2

  • Ganador Fase 1 (E2) - Guaraní
  • Ganador Fase 1 (E1) - Deportes Tolima
  • Ganador Fase 1 (E3) - Sporting Cristal
  • Barcelona - Argentinos Juniors
  • Nacional Potosí - Botafogo
  • Carabobo - Huachipato
  • O’Higgins - Bahía
  • Liverpool - Independiente Medellín

FASE 3

  • Ganador C1 - Ganador C8
  • Ganador C2 - Ganador C7
  • Ganador C3 - Ganador C6
  • Ganador C4 - Ganador C5

Todos los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

  • Boca
  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Peñarol
  • Nacional de Uruguay
  • Liga de Quito
  • Fluminense
  • Independiente del Valle

Bombo 2

  • Estudiantes de La Plata
  • Lanús
  • Corinthians
  • Libertad de Paraguay
  • Bolívar
  • Cruzeiro
  • Cerro Porteño
  • Universitario de Perú

Bombo 3

  • Rosario Central
  • Junior de Colombia
  • Universidad Católica de Chile
  • Independiente Santa Fe
  • Always Ready
  • Coquimbo Unido
  • Deportivo La Guaira
  • Cusco

Bombo 4

  • Platense
  • Independiente Rivadavia
  • Universidad Central de Venezuela
  • Mirassol
  • Fase previa
  • Fase previa
  • Fase previa
  • Fase previa
Libertadores Boca Argentinos Juniors
Noticias relacionadas
Mariano Bonzi y Ariel Segalla fueron presentados al frente de Newells de barrio Roma.

Comenzaron los movimientos de entrenadores en los clubes de Liga Santafesina

Santa Fe Rugby Club será el único representante de la USR en el Torneo del Interior A.

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

las primeras palabras de costantino como presidente de san lorenzo

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

premios olimpia: agustin canapino se llevo el oro por segunda vez

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

Lo último

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Último Momento
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Tomás Fagioli: Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

Ovación
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"