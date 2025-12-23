Copa Libertadores 2026: los argentinos clasificados, la fase previa y los bombos

Con Boca como único cabeza de serie y Argentinos Juniors desde el Repechaje, quedó definido el panorama completo de los representantes nacionales.

La Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus 47 equipos clasificados y el foco vuelve a estar puesto en los siete equipos argentinos que serán los representantes nacionales.

Boca, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors dirán presente en el máximo torneo continental que comenzará a tomar forma definitiva con el sorteo de la fase de grupos previsto para la semana del 18 de marzo.

Boca será el único equipo argentino que integrará el Bombo 1, condición que le permitirá evitar a los principales candidatos en la fase inicial.

El equipo de La Ribera compartirá ese lugar de privilegio con potencias como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol y Nacional de Uruguay, además de Liga de Quito e Independiente del Valle.

En el segundo escalón aparecerán Estudiantes de La Plata y Lanús, ambos ubicados en el Bombo 2, donde también figuran equipos de peso como Corinthians, Cruzeiro y Cerro Porteño, lo que anticipa grupos exigentes desde el arranque.

Rosario Central, en tanto, formará parte del Bombo 3, junto a equipos como Junior de Colombia, Universidad Católica de Chile e Independiente Santa Fe.

Por su parte, Platense e Independiente Rivadavia integrarán el Bombo 4, reservado para los equipos con menor coeficiente y aquellos que provengan de las fases preliminares.

En ese mismo camino se encuentra Argentinos Juniors, que iniciará su participación en la Fase 2 del Repechaje: primero deberá superar a Barcelona de Guayaquil y luego avanzar en la Fase 3 para acceder a la fase de grupos.

De esta manera, el mapa argentino para la Copa Libertadores 2026 ya está definido, con realidades distintas, pero un objetivo común: ser protagonistas en un torneo que contará con fuerte presencia nacional y que volverá a poner a los equipos del país en el centro de la escena continental.

Todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Argentina : Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca, Argentinos, Lanús y Estudiantes.

: Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca, Argentinos, Lanús y Estudiantes. Bolivia : Always Ready, The Strongest, Bolívar y Nacional Potosí.

: Always Ready, The Strongest, Bolívar y Nacional Potosí. Brasil : Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense y Corinthians.

: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense y Corinthians. Chile : Coquimbo, Universidad Católica, O’Higgins y Huachipato.

: Coquimbo, Universidad Católica, O’Higgins y Huachipato. Colombia : Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior y Independiente Medellín.

: Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior y Independiente Medellín. Ecuador : Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona.

: Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona. Paraguay : Libertad, 2 de Mayo, Cerro Porteño y Guaraní.

: Libertad, 2 de Mayo, Cerro Porteño y Guaraní. Perú : Universitario, Cusco, Alianza Lima y Sporting Cristal.

: Universitario, Cusco, Alianza Lima y Sporting Cristal. Uruguay : Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud.

: Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud. Venezuela: Universidad Central, Carabobo, La Guaira y Deportivo Táchira.

Los cruces de la Fase Previa

FASE 1

The Strongest - Deportivo Táchira

Juventud - Universidad Católica

2 de Mayo - Alianza Lima

FASE 2

Ganador Fase 1 (E2) - Guaraní

Ganador Fase 1 (E1) - Deportes Tolima

Ganador Fase 1 (E3) - Sporting Cristal

Barcelona - Argentinos Juniors

Nacional Potosí - Botafogo

Carabobo - Huachipato

O’Higgins - Bahía

Liverpool - Independiente Medellín

FASE 3

Ganador C1 - Ganador C8

Ganador C2 - Ganador C7

Ganador C3 - Ganador C6

Ganador C4 - Ganador C5

Todos los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

Boca

Flamengo

Palmeiras

Peñarol

Nacional de Uruguay

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2

Estudiantes de La Plata

Lanús

Corinthians

Libertad de Paraguay

Bolívar

Cruzeiro

Cerro Porteño

Universitario de Perú

Bombo 3

Rosario Central

Junior de Colombia

Universidad Católica de Chile

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

Cusco

Bombo 4