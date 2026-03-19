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Copa Sudamericana 2026: así quedaron los bombos para el sorteo de grupos

Con seis equipos argentinos, la Conmebol define esta noche la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Ovación

Por Ovación

19 de marzo 2026 · 15:02hs
Copa Sudamericana 2026: así quedaron los bombos para el sorteo de grupos

La Copa Sudamericana 2026 entra en una etapa clave con el sorteo de la fase de grupos, que se realizará este jueves en Paraguay. Con presencia argentina destacada y equipos históricos del continente, los bombos ya están definidos y marcan posibles cruces de alto voltaje en el segundo torneo más importante de Sudamérica.

Sorteo de la Copa Sudamericana 2026: sede, formato y expectativas

El evento se llevará a cabo en la sede de la Conmebol, en Luque, donde quedarán conformadas las ocho zonas del certamen. Cada grupo estará integrado por cuatro equipos, que se enfrentarán en formato ida y vuelta, con seis partidos por club. Los primeros de cada zona avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje frente a equipos provenientes de la Copa Libertadores. Además, el reglamento establece que no podrán coincidir dos equipos del mismo país en un mismo grupo, salvo excepciones vinculadas a clasificaciones desde fases previas.

Bombo 1 de la Sudamericana 2026: candidatos al título

El primer bombo reúne a varios de los principales aspirantes al título. Allí aparecen River y Racing, dos de los clubes argentinos con mayor peso internacional, junto a potencias brasileñas y equipos tradicionales del continente. Completan este grupo Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Santos, Olimpia y América de Cali. Estos equipos serán cabezas de serie y evitarán cruzarse entre sí en la fase inicial, lo que condiciona el armado de los grupos y eleva la expectativa por posibles “zonas de la muerte”.

Bombo 2: presencia argentina y equipos competitivos

En el segundo bombo también hay protagonismo argentino con San Lorenzo y Tigre, dos instituciones con historia en el certamen. El “Ciclón”, campeón en 2002, y el “Matador”, finalista en 2012, buscarán volver a ser protagonistas. Junto a ellos aparecen Bragantino, Vasco da Gama, Millonarios, Palestino, Caracas y Cienciano, conformando un lote parejo que puede complicar a cualquier cabeza de serie.

Bombo 3: equipos emergentes y diversidad regional

El tercer bombo no cuenta con representantes argentinos, pero sí con clubes que suelen ser competitivos en el plano regional. Allí se ubican Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará. Se trata de equipos que, si bien no parten como favoritos, pueden convertirse en rivales incómodos, especialmente por las condiciones geográficas y logísticas de cada plaza.

Bombo 4: debutantes argentinos y plazas a confirmar

El último bombo presenta uno de los datos más llamativos: la participación internacional por primera vez de Barracas Central y Deportivo Riestra, que se suman a la competencia continental con el objetivo de hacer historia. También integran este grupo Alianza Atlético, Recoleta y otros equipos que pueden definirse desde la fase previa de la Libertadores, lo que añade un grado extra de incertidumbre al sorteo.

Equipos argentinos en la Sudamericana 2026: ilusión renovada

La Argentina contará con seis representantes: River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. La combinación de experiencia y debutantes ofrece un panorama diverso, con clubes que apuntan a pelear el título y otros que buscarán dar el golpe. En especial, se destaca el regreso de River a esta competencia tras más de una década, lo que suma atractivo a una edición que promete ser altamente competitiva.

Un sorteo que define el camino al título

El armado de los grupos marcará el destino de cada equipo en la Copa Sudamericana 2026. Con potencias distribuidas en los bombos y la imposibilidad de cruces entre compatriotas en la fase inicial, el sorteo será determinante para anticipar candidatos y posibles sorpresas. La cuenta regresiva ya está en marcha y el continente vuelve a poner los ojos en un torneo que, año tras año, gana en jerarquía y emoción.

Copa Sudamericana Conmebol Paraguay grupos
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