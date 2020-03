Coronavirus: el dramático pedido del hijo de Gatti

Lucas Gatti publicó en su cuenta de Twitter un hilo para informar sobre la salud de su padre, Hugo, quien tiene 75 años padece coronavirus y se encuentra internado en España El Loco había ingresado al hospital con un cuadro de neumonía bilateral, que luego se confirmó que había sido causado por el COVID-19.

Muy buenas a todos. A pesar de no ser excesivamente activo en redes sociales he decidido usar este canal para actualizar las informaciones en relación a la salud de mi padre. Lo hago para simplificar y unificar la información que podamos ir teniendo y así evitar malos entendidos

Comprendo el trabajo de la prensa, a quienes agradezco el respeto y el trato que han dado al tema. Son muchos los mensajes y llamados, y no siempre puedo responder a todos. Aprovecho, en nombre de mi familia, para AGRADECER todas las muestras de cariño recibidas.

Les pido continuar con el perfil más bajo y el mayor de los respetos. Comprendan mi decisión y la de mi familia de no salir al aire en radio o TV. Necesitamos privacidad en este momento.

Si no escribo nada es porque no hay nada nuevo para informar. Vuelvo a agradecer toda la comprensión, el respeto y la prudencia que tanto necesitamos en este momento. Quisiera también dejar en claro que mi padre NO TIENE NI USA REDES SOCIALES.

Por último, decir que la última información de la que disponemos es que continúa estable y respondiendo al tratamiento. Esto no quiere decir que esté "BIEN" como he leído. Pido mucha prudencia y sobretodo paciencia. Muchas gracias a todos de nuevo.