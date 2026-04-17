Pampas defenderá la punta en San Isidro ante Yacaré XV

Pampas XV recibe a Yacaré XV en cancha del CASI por la 8° fecha del Súper Rugby Américas. En la franquicia con base en Asunción será titular el medio santafesino Juan Cruz Strada

El medio scrum de Santa Fe RC, Juan Cruz Strada, será titular ante Pampas en el CASI.

Por la fecha 8 del Súper Rugby Américas 2026, Pampas recibirá a Yacaré XV en La Catedral de San Isidro. En La Catedral abren la segunda rueda la franquicia con base en Buenos Aires y la de Asunción, dos equipos que vienen de ganar el último fin de semana en el cierre de la primera parte del certamen. El cotejo dará comienzo a las 20, y en el elenco paraguayo, el medio scrum formado en Santa Fe Rugby Club, Juan Cruz Strada será titular.

La octava fecha del Súper Rugby Américas 2026 dará comienzo a la segunda rueda del certamen. Mañana viernes 17 de abril desde las 20:00 h, Pampas recibirá a Yacare XV en el Club Atlético de San Isidro, en lo que será el encuentro que abrirá una nueva jornada del campeonato. La franquicia liderada por Juan Manuel Leguizamón llega como único líder con 31 puntos y buscará sumar su sexta victoria consecutiva. Por otro lado, el equipo paraguayo aterriza en Buenos Aires tras conseguir su primer triunfo en esta edición al vencer a Dogos XV en Paraguay el último sábado. El referee del encuentro será el cordobés Tomás Ninci, mientras que sus asistentes serán los bonaerenses Pablo Deluca y Luca Solda. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.

El conjunto local presentará cinco cambios en relación al quince titular que paró en cancha ante Peñarol el último viernes. En cuanto a los forwards, será titulares Marcelo Toledo y Lucas Moresco, mientras que en los backs, saltarán a la cancha Jerónimo Ulloa, Ignacio Díaz y Felipe Ledesma.

Es el octavo partido entre ambas franquicias con una sola victoria de Yacare XV en el historial. Los paraguayos sorprendieron el año pasado en el CASI, en donde ganaron por única vez, 32 a 26. El resto fueron seis victorias de Pampas, la más holgada fue en la temporada 2024, cuando lo hizo por 48 a 32 en el Héroes de Curupayty.

image En el arranque de la segunda rueda, Pampas XV se medirá con Yacaré XV en San Isidro.

Equipos confirmados para jugar en el CASI

Pampas XV: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini, Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado, Marcelo Toledo; Lucas Moresco, Faustino Santarelli, Juan Pedro Bernasconi; Lucas Marguery (c), Bautista Farisé; Jerónimo Ulloa, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Ignacio Díaz; Tobías Wade. Suplentes: Francisco Lusarreta, Nahuel Zunini, Ramiro Berardi Calvo, Francisco Sluga, Augusto Cabano Wall, Alejo Lavayén, Estanislao Renthel y Alfonso Latorre.

Yacaré XV: Nicolás Toth, Jordi Chavez, Enrique Quinteros; Mateo Gasparotti, Joquín Domínguez; Manuel Todaro, Ariel Núñez, Matías Maniagurria; Juan Cruz Strada, Joaquín Lamas; Juan González, Francisco Gaspes, Ramiro Amarilla (c), Arturo López; Francisco Callello.

Suplentes: Agustín Benítez, Camilo Blasco, Rodolfo Rivadaneira, Juan Sebriano, Francisco Bareiro, Gonzalo Bareiro, Sebastián Urbieta y Valentino Quatrocchi.

-Posiciones: Pampas 31, Dogos 27, Tarucas 23, Capibaras 21, Selknam 16; Peñarol 14, Yacaré XV 11 y Cobras de Brasil 7.

-Programación 8° fecha:

Viernes 17 de abril

20, Pampas vs. Yacaré XV en el CASI

Árbitro: Tomás Ninci

Asistentes: Pablo Deluca y Luca Solda

Cancha: CASI – Buenos Aires – Argentina

Domingo 19 de abril

15, Selknam de Chile vs. Tarucas en Santiago

19, Cobras de Brasil vs. Dogos XV en San Pablo

Lunes 20 de abril

Peñarol Rugby vs. Capibaras XV en Montevideo