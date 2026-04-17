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Compromisos de fuste para los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Por la 3° fecha del Top 10 del interuniones litoraleño, Santa Fe RC recibirá a CAE en Sauce Viejo, mientras que CRAI lo hará con Jockey de Venado Tuerto. En Segunda, Universitario se medirá con Cha Roga

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 10:07hs
Santa Fe Rugby jugará un duro encuentro frente al CAE en Sauce Viejo.

foto gentileza Jano Colcerniani.

Santa Fe Rugby jugará un duro encuentro frente al CAE en Sauce Viejo.

Se viene una tercera jornada para alquilar balcones en el Top 10 del Torneo Regional del Litoral. Los elencos que representan a la Unión Santafesina tendrán que afrontar compromisos de fuste. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby y Estudiantes protagonizarán un choque de potencias, mientras que en la autopista, CRAI se medirá con el sorprendente Jockey de Venado Tuerto. En la Segunda División, se concretará el cruce entre dos fundadores, como lo son Universitario y Cha Roga, en la Granja La Esmeralda.

El Regional del Litoral con duelos atractivos

El Top 10 del Regional del Litoral no da respiro. Sucede que este sábado 18 de abril en los diferentes escenarios de la región se concretarán cotejos que asoman más que atractivos en la previa. Todo dará comienzo a las 15 en Granfield, escenario del cruce televisado ante Old Resian y el múltiple campeón Duendes con el control del entrerriano Juan Moyano. En Sauce Viejo, desde las 16, Santa Fe Rugby, que viene de caer ante GER en el Hipódromo de Rosario, recibirá a Estudiantes de Paraná bajo el arbitraje del rosarino Carlos Poggi.

A la vera de la autopista, CRAI, que viene de dar un batacazo, al superar al Jockey Club de Rosario en Fisherton con autoridad, recibirá al duro elenco del Jockey Club de Venado Tuerto con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata. La escuadra del departamento General López viene de caer ante Uni de Rosario en La Quinta, pero en el debut derrotó al campeón defensor, el Jockey rosarino.

En su reducto del Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario se medirá con Universitario de Rosario bajo el referato de Lucas Palacios, y en la sección el Yarará, el Paraná Rowing Club será anfitrión del Jockey Club de Rosario con el control del santafesino Fernando De Feo. Para este encuentro a disputarse en la capital entrerriana, estaba designado el santafesino Facundo Gorla, pero fue desobligado de hacerlo ya que el pasado domingo falleció su papá Ángel, un emblema del rugby santafesino.

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Tras vencer a La Salle en Caba&ntilde;a Leiva, Universitario se medir&aacute; con Cha Roga en las Delicias.

Tras vencer a La Salle en Cabaña Leiva, Universitario se medirá con Cha Roga en las Delicias.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: GER y Duendes, 9 puntos; Estudiantes, 8; CRAI y Santa Fe Rugby, 5; Universitario y Jockey Club Venado Tuerto, 4; Old Resian, 2; Jockey Club Rosario, 1 y Paraná Rowing, sin unidades.

En el otro estamento del Regional

En cuanto al tercer capítulo de la Segunda División, se reedita una de las semifinales del 2025: Los Caranchos vs. Tilcara en Mendoza y Wilde. En Fisherton, el rosarino Carlos Perrone será el encargado de controlar las acciones entre rosarinos y paranaenses. En Ibarlucea, Logaritmo se medirá con Gimnasia y Esgrima de Pergamino con el referato del rosarino Bruno Masetti.

A la vera de la ruta provincial 70, en la cabecera del departamento Castellanos, CRAR de Rafaela jugará frente al duro Los Pampas de Rufino con el control del santafesino Mateo Ciaccio, y en el parque de la Independencia, Provincial de Rosario jugará con La Salle Jobson con el seguimiento del rosarino Joaquín Díaz.

En barrio las Delicias de la capital provincial, Universitario de Santa Fe, uno de los punteros del certamen, recibirá a Cha Roga Club, en lo que será el cruce entre entidades fundadoras de la USR, y será bajo el referato del entrerriano Fernando Sánchez Meade. Por su parte, en el polideportivo de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza, otro de los punteros, se medirá con Regatas & Belgrano de San Nicolás con el referato del santafesino Exequiel Adrover.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Alma Juniors de Esperanza, Universitario de Santa Fe y Los Caranchos, 10 puntos; Logaritmo, 9; Provincial, 7; Tilcara y Círculo Rafaelino (CRAR), 5; Los Pampas y La Salle Jobson, 2; Regatas/Belgrano, 1; Cha Roga y Gimnasia de Pergamino, sin unidades.

Regional del Litoral equipos Santa Fe RC
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