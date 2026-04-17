Cortes y desvíos por la 127° Peregrinación a la Basílica de Guadalupe

Los cortes y desvíos que se realizarán por la 127º Peregrinación de Guadalupe este fin de semana

La ciudad de Santa Fe se prepara para una de sus festividades más emblemáticas y multitudinarias: la 127° Peregrinación Arquidiocesana a la Basílica de Guadalupe. Bajo el lema “Gracias Madre, porque tu amor nos abraza a todos”, las actividades centrales se desarrollarán los días 18 y 19 de abril, con un operativo integral que involucra a diversas áreas municipales y al Gobierno de la Provincia.

En materia de tránsito, los operativos de control comenzarán el día sábado a las 6 de la mañana en Avenida Almirante Brown en el sentido de circulación sur-norte. Este corte va a operar a las 6, a la altura de Estanislao Zeballos. Luego a partir de las 14 horas se van a hacer los cortes totales de todas las arterias transversales a calle Javier de la Rosa, en el tramo comprendido entre General Paz y Avenida Almirante Brown y Padre Genesio, Regimiento 12 de Infantería .

Cabe destacar también que estos cortes generarán cambios en el recorrido de cuatro líneas de colectivos y además, se dispusieron paradas de taxi en lugares accesibles para los peregrinos y un servicio especial gratis para que los niños puedan participar de las procesiones y misas el día sábado hasta las 14.

Por otro lado y con el fin de garantizar la seguridad de los fieles en los accesos al templo, así como también ordenar la circulación, se dispusieron cortes de tránsito en una amplia zona cercana a la basílica. El mismo sábado desde las 9 horas, quedará vedado el acceso vehicular sobre Javier de la Rosa, entre las avenidas General Paz y Almirante Brown.

Ese mismo día, pero a las 14 horas y hasta las 22 del domingo se producirá el corte total de las calles: Alte. Brown y Estanislao Zeballos; Gral. Paz y Javier de la Rosa; Riobamba y Obispo Boneo; Alte. Brown y Espora; Obispo Príncipe y Riobamba; Alberti y Alte Brown; Cardenal Fasolino y Riobamba; Alte Brown y Padre Genesio; y Alte Brown y Regimiento 12 de infantería. Además, entre Padre Genesio y Regimiento 12 de Infantería las siguientes transversales: Riobamba; Defensa; Talcahuano; Echagüe; Patricio Cullen; Antonia Godoy; Piedras; y Tacuarí.

El domingo, desde las 6 partirá la peregrinación desde Bv. Gálvez y Necochea, y lo harán hacía el norte por Necochea, al llegar a la vía, continúa por Gral. Paz y a la altura de Javier de la Rosa doblan hacía el este hasta llegar a la Basílica. Se realiza acompañamiento y ordenamiento con inspectores. Vale aclarar que todos los cortes se mantienen hasta las 22 del domingo.

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Transporte público

Tanto para el sábado como para el domingo se dispusieron paradas alternativas para las líneas de transporte urbano por colectivos, así como también cambios en el recorrido habitual de las líneas 4, 10, 14 y 16.

Línea 4 (de la parada al centro) por Riobamba, Pavón, Defensa, Regimiento 12 de Infantería y General Paz a recorrido habitual.

por Riobamba, Pavón, Defensa, Regimiento 12 de Infantería y General Paz a recorrido habitual. Línea 4 (del centro a parada), de recorrido habitual por avenida General Paz, Cardenal Fasolino y Riobamba a la parada.

de recorrido habitual por avenida General Paz, Cardenal Fasolino y Riobamba a la parada. Línea 10 (de la parada al centro) por Javier de la Rosa, Güemes y Padre Genesio a recorrido habitual.

por Javier de la Rosa, Güemes y Padre Genesio a recorrido habitual. Línea 10 (del centro a la parada) por Javier de la Rosa, Avellaneda y Regimiento 12 de Infantería a recorrido habitual.

por Javier de la Rosa, Avellaneda y Regimiento 12 de Infantería a recorrido habitual. Línea 14 (de la parada al centro) , de recorrido habitual por Riobamba, Matheu, Echagüe, Ayacucho, Defensa, Alberti y Echagüe a recorrido habitual.

, de recorrido habitual por Riobamba, Matheu, Echagüe, Ayacucho, Defensa, Alberti y Echagüe a recorrido habitual. Línea 14 (del centro a la parada), de recorrido habitual por Patricio Cullen, Obispo Príncipe y Riobamba hasta la parada.

de recorrido habitual por Patricio Cullen, Obispo Príncipe y Riobamba hasta la parada. Línea 16 (de la parada al centro), de recorrido habitual por Javier de la Rosa, avenida General Paz, Ayacucho, Defensa, Castelli y Almirante Brown a recorrido habitual.

de recorrido habitual por Javier de la Rosa, avenida General Paz, Ayacucho, Defensa, Castelli y Almirante Brown a recorrido habitual. Línea 16 (del centro a la parada), de recorrido habitual por avenida Almirante Brown, Estanislao Zeballos, Riobamba, Regimiento 12 de Infantería y General Paz a recorrido habitual.

Vale aclarar que se mantiene el cruce norte-sur por Defensa y sur-norte por Riobamba. En lo que respecta al subsistema de taxis, se habilitarán paradas en Defensa y Cardenal Fasolino, Tacuarí y Cardenal Fasolino y Defensa y Regimiento 12 de Infantería.

Puestos de emprendedores

La Municipalidad desplegará un operativo especial con más de 200 agentes de 10 áreas de control y servicios. Cabe destacar que se esperan cerca de 100.000 personas para el fin de semana. Este año, además, la festividad suma un festival folklórico el viernes por la noche, y 345 puestos de emprendedores locales que se ubicarán en la avenida Almirante Brown, desde Javier de la Rosa hasta Estanislao Zeballos. En este sentido, el sábado desde las 6 se producirá el corte de la avenida en el sentido sur-norte para el armado de los puestos. La mano norte-sur quedará habilitada con presencia de inspectores para ordenar el tránsito.

El evento

Además de las tradicionales ceremonias de sábado y domingo, para esta edición, se agregó, el viernes 17, una una “previa” cultural dentro del templo. Para esta jornada se confirmó que habrá una muestra de música y danza con artistas como Itatí Barrionuevo, la Guardia Urbana, el Grupo Terra y el Grupo Yapeyú.

La Basílica estará abierta el sábado de 7 a 24 horas y el domingo desde las 7 hasta el cierre. La Misa Central será el domingo a las 15:30, con la presencia de la imagen original de la Virgen.

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