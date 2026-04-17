Amenazas en escuelas: "Se hace mucho desde las instituciones, con diálogo y espacios de convivencia, pero no alcanza"

Autoridades del Colegio San José confirmaron la activación de protocolos preventivos tras la aparición de mensajes intimidatorios. Advierten sobre el rol de las redes sociales y reclaman más acompañamiento de las familias.

Luego de las amenazas en el colegio San José, en la puerta de la institución trabajó el jefe de la Octava Zona de Inspección, comisario superior Walter Doldán

La aparición de amenazas y mensajes intimidatorios en instituciones educativas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé encendió las alarmas y obligó a activar protocolos de seguridad en al menos 10 establecimientos.

Desde la Escuela Secundaria N° 8002 San José de Guadalupe, su directora Analía Córdoba explicó que la situación se originó a partir de un rumor que comenzó a circular entre alumnos , especialmente en el nivel primario, y que luego derivó en hechos concretos.

“Primero fue un comentario entre estudiantes. Se revisaron los baños porque se hablaba de supuestas escrituras y no había nada. Pero luego, tras los recreos, aparecieron mensajes con la frase ‘viernes 17 sangriento’”, detalló.

Ante este escenario, la institución aplicó el protocolo ministerial, que incluyó la notificación a supervisión, la realización de una constancia policial y la solicitud de consigna policial en los ingresos del establecimiento.

Preocupación por el impacto de las redes sociales

Córdoba remarcó que este tipo de acciones está profundamente vinculado al uso de redes sociales en adolescentes, donde muchas veces se replican desafíos o contenidos virales sin dimensionar las consecuencias.

“Esto no es una broma, es un hecho grave y puede constituir un delito. Hay una responsabilidad de los adultos. La escuela sola no puede abordar estas situaciones”, afirmó.

En ese sentido, señaló que si bien desde la institución se implementaron medidas como la limitación del uso de celulares, el problema excede el ámbito escolar.

“Los docentes no tienen acceso a lo que pasa en las redes. Es fundamental el acompañamiento de las familias”, agregó.

El rol clave de las familias y el control digital

Por su parte, la madre superiora María Patricia coincidió en la necesidad de un mayor compromiso de los adultos y advirtió sobre los riesgos del entorno digital.

“Los padres deben prestar atención a qué hacen sus hijos en internet. No es recomendable que estén solos, encerrados con el celular o la computadora. Es importante saber con quién interactúan”, sostuvo.

Además, alertó sobre el acceso de los jóvenes a plataformas como Discord y a espacios más complejos como la deep web o dark web, donde pueden interactuar con desconocidos. “Cualquier adolescente puede crear un servidor y vincularse con personas de cualquier edad. Es un mundo que muchas veces se escapa al control de la escuela”, explicó.

Desde la institución también remarcaron que las escuelas enfrentan una creciente demanda ante problemáticas sociales como la violencia, el acoso y la salud mental, lo que requiere mayor inversión y presencia de equipos interdisciplinarios.

“Se hace mucho desde la escuela, con diálogo y espacios de convivencia, pero no alcanza. Necesitamos más profesionales y apoyo del Estado”, subrayó Córdoba.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a actuar con responsabilidad, especialmente frente a la circulación de información en redes y grupos de mensajería. “Pedimos a las familias que verifiquen la información antes de compartirla. Muchas veces se generan temores innecesarios por mensajes que no son ciertos”, concluyó la madre superiora.

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