Coronavirus: Scola quedó varado en Italia, que suspendió su Liga

La Liga italiana de básquet va a dar por finalizada su competencia debido a la pandemia del coronavirus que acecha fuertemente al país europeo y Luis Scola, jugador del Olimpia Milano, quedó varado allá.

Según informó La Gazzetta dello Sport, el presidente del torneo Umberto Gandini tomó la decisión junto a otros actores fundamentales y están a la espera de la aceptación de todos los implicados en este asunto.

Así, el Virtus Bologna que era el líder con dos puntos de diferencia de su escolta se pierde la posibilidad de levantar el trofeo por el que también luchaba el equipo del argentino que estaba en la cuarta posición.

"Es difícil porque no sabés cuándo será el próximo partido. No sabe para qué y para cuándo se entrena", había afirmado el ala-pivot días atrás. Scola decidió quedarse allá por más de que el equipo le dio la posibilidad a los extranjeros de regresar a sus respectivos países natales, pero él decidió quedarse allá y ahora no podrá volver.