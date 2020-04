Corvalán: "Estoy esperando los resultados para irme a mi casa"

Facundo Corvalán, jugador de básquetbol contagiado por el brote de coronavirus, resaltó esta tarde que está "esperando los resultados" de nuevas contrapruebas que le efectuarán para saber si tendrá el alta y está en condiciones de regresar "a mi casa", tras 17 de días de internación.

El base, de 21 años y actual integrante del plantel del Real Canoé de la Liga LEB Oro (segunda división) del básquetbol español, fue ingresado hace poco más de dos semanas, con fiebre alta y tos, al hospital Abraham Piñeyro de Junín, su ciudad natal.

"Cuando llegué a Argentina tenía unas líneas de fiebre. Esa noche, tuve algunos síntomas, llamé al 107 y acá estoy", expresó el valor surgido de las divisiones formativas de Ciclista Juninense.

"En España tomé todas las precauciones, usaba alcohol en gel y barbijo. Pero me tocó igual. El virus está instalado en todos lados y no hay que subestimarlo, porque no discrimina edades" completó Corvalán, en declaraciones al programa radial ‘Jogo bonitoÂ’ (FM Late 93.1)

Corvalán, quien es el único ciudadano juninense contagiado por el COVID-19 (otros cuatro casos ‘sospechososÂ’ siguen siendo examinados), manifestó sentirse "bien, desde hace diez días. Estoy esperando los resultados así mañana puedo volver a mi casa", indicó.

Corvalán, que también supo vestir la camiseta de Bahía Basket, aclaró que pudo "entrenar en el hospital y ya arranqué a traspirar. Eso me hace sentir bien. Trato de estar activo", dijo.

"Me sorprendió que se siga jugando al deporte en general, pero en la Argentina se está combatiendo de gran manera. El tiempo que ganamos en relación a España valió oro", puntualizó

"Luego que me den el alta en el hospital, tengo que estar catorce días en cuarentena para ver que no vuelvan a aparecer los síntomas", describió Corvalán.