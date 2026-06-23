Cristiano Ronaldo evitó una pregunta donde le nombraron a Lionel Messi: "No respondo"

Cristiano Ronaldo hizo dos en el triunfo 5-0 ante Uzbekistán, aunque su felicidad se vio interrumpida cuando nombraron al argentino Lionel Messi

En un día memorable de su carrera en la selección portuguesa, el delantero Cristiano Ronaldo marcó un doblete ante Uzbekistán y contribuyó al triunfo de Portugal por 5-0, aunque su felicidad se vio interrumpida cuando nombraron al argentino Lionel Messi .

El atacante de 41 años se encontraba en la zona mixta luego del encuentro por la segunda fecha del grupo K y recibió una pregunta que comenzó con una mención para el 10, por lo que Ronaldo ignoró el resto de la consulta y continuó atendiendo al resto de los periodistas.

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Portugal sumó un triunfo vital ante Uzbekistán, por 5-0, en un encuentro en el que no hubo equivalencias, y aseguró ubicarse entre los primeros tres puestos de la zona, por lo que definirá el primer puesto ante Colombia el sábado 27 de junio a las 20:30 (horario argentino).

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron la rivalidad futbolística más icónica del siglo y una de las más recordadas de la historia, ya que, además del destacable nivel y longevidad que ambos han demostrado, también jugaron en clubes rivales durante la mayor parte de sus carreras: Barcelona y Real Madrid.

Aunque el astro argentino siempre mantuvo el enfrentamiento en lo futbolístico y nunca tuvo problemas para elogiar a su principal rival, por el lado del portugués ha habido más reticencia a opinar sobre Messi, con un nuevo caso ocurrido esta tarde.

Luego de un debut mundialista en el que no había jugado un buen partido, en su sexta Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo pudo destacarse ante el débil conjunto uzbeko y marcó en dos ocasiones, por lo que se convirtió en el único jugador en convertir en seis citas mundialistas distintas.

Más allá de la alegría que le generaba el triunfo, su buena actuación y el hecho de haber superado un nuevo récord —al máximo goleador de la historia de la UEFA Champions League, con 141 gritos—, le cambió la cara cuando un periodista mencionó a quien fue su máximo rival durante años.

El delantero de 41 años, que nunca pudo convertir en una instancia eliminatoria de un Mundial, aceptó una pregunta en español, pero pasó a ignorarla rápidamente al escuchar que la misma comenzaba con una mención a Messi.

La pregunta que incomodó a Cristiano Ronaldo

“Messi marcó dos goles, también Haaland y Mbappé, y tú sigues demostrando que eres…” había comenzado el periodista, pero en el instante en el que CR7 oyó el nombre del argentino dejó de sonreír, giró rápidamente la cabeza y pidió la siguiente pregunta, justificándose: “Depende de la pregunta, si no yo no respondo”, antes de continuar con el reportaje.