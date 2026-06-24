Colón hizo oficial la contratación del extremo Franco García

Colón oficializó la llegada de Franco "Guachi" García como primer refuerzo para la segunda parte de la Primera Nacional.

Colón comenzó a mover el mercado de pases y ya tiene oficialmente a su primer refuerzo. A través de sus redes sociales, el club anunció la incorporación de Franco García, extremo de 29 años que llega tras rescindir su contrato con Newell's y que intentará transformarse en una solución para uno de los sectores más problemáticos del equipo durante el primer semestre.

El Sabalero cerró la primera rueda en el cuarto puesto de la Zona A, a cinco puntos del líder Deportivo Morón, y una de las prioridades del cuerpo técnico era potenciar los extremos para darle más variantes y profundidad al ataque.

Un refuerzo para un puesto donde Colón sufrió durante la primera rueda

La llegada de García no parece casualidad. Desde el inicio del campeonato, Colón tuvo en Julián Marcioni a su principal carta por el sector derecho.

El ex Patronato arrancó el torneo en un nivel muy alto y fue una de las figuras ofensivas del equipo. Sin embargo, con el correr de las fechas su rendimiento comenzó a disminuir y, cuando estuvo ausente por lesión, Ezequiel Medrán nunca encontró dentro del plantel un reemplazante capaz de sostener el nivel competitivo en esa posición.

Por ese motivo, la búsqueda de un extremo derecho se convirtió en una prioridad absoluta para la dirigencia y el cuerpo técnico.

García ya había estado muy cerca de llegar en el mercado de verano. De hecho, las negociaciones estaban avanzadas, pero finalmente apareció Newell's con una propuesta superior y el futbolista terminó recalando en Rosario. Seis meses después, el destino volvió a cruzarlo con Colón.

Franco García, un jugador que llega tras un gran paso por San Martín (T)

Aunque su experiencia en Newell's no fue la esperada, donde apenas disputó ocho encuentros y convirtió un gol en el Torneo Apertura, García venía de realizar una muy buena campaña con San Martín de Tucumán.

¡Bienvenido Franco García!



El extremo de 29 años, de último paso por Newell's, firmó su contrato por 18 meses con nuestra institución. pic.twitter.com/ni21KB4hjl — Club Atlético Colón (@ColonOficial) June 24, 2026

Durante la temporada 2025 fue una de las piezas importantes del conjunto tucumano, donde disputó 27 partidos en la Primera Nacional, anotó cinco goles y aportó una asistencia, además de participar en la Copa Argentina y en el Reducido.

Es justamente ese rendimiento el que despertó nuevamente el interés de Colón, que apuesta a recuperar la mejor versión de un futbolista con velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por ambos costados del frente ofensivo.

El mercado sigue abierto y Colón busca más incorporaciones

Con García ya confirmado, la dirigencia continúa trabajando para reforzar otros sectores del plantel. La prioridad ofensiva pasa ahora por Jonathan Herrera, delantero de Deportivo Riestra que aparece como el principal apuntado para reforzar el área.

En la mitad de la cancha siguen en carpeta Marcelo Eggel, una de las obsesiones del mercado, y Rubén Botta, quien actualmente pertenece a Defensa y Justicia y es analizado como una alternativa de jerarquía para la creación.

LEER MÁS: ¿Qué puesto buscará reforzar Colón con el cuarto cupo?

Además, la producción defensiva de las últimas fechas llevó a los dirigentes a evaluar la incorporación de un marcador central para ampliar las variantes en la última línea.

Mientras tanto, Colón ya tiene a su primer refuerzo. Y no es uno más: llega para ocupar una posición donde el equipo sintió la falta de respuestas durante buena parte de la primera rueda y donde Medrán espera encontrar una solución inmediata para afrontar la pelea por el ascenso.