La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 24 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 24 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 7.30 a 9.30:
- República de Siria, San Martín, French y Almonacid
Mantenimiento de Subestación
- Ituzaingó, Mitre, Güemes y Balcarce
Retiro de Línea
- Moreno, Amenábar, Doctor Zavalla y Saavedra
Reemplazo de postes
• 8 a 11: avenida Galicia, Alvear, Hernandarias y Aristóbulo del Valle
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 11: Gaboto, Aguado, J.P. López y Ángel Cassanello
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: French, avenida Gorriti, Saavedra y 4 de Enero
Mantenimiento de Subestación
• 9.30 a 11.30:
- Domingo Silva, Córdoba, Lavalle y Sarmiento
Mantenimiento de Subestación
- Javier de la Rosa, Padre Genesio, Ignacio Crespo y Menchaca
Reemplazo de postes
•10 a 11: avenida Blas Parera, Monseñor Rodríguez, Doldán y Colombia
Mantenimiento Red de media tensión
• 11.30 a 12.30: Obispo Boneo, Padre Genesio, Chiclana y Cervera
Mantenimiento
• 11.30 a 13.30: General Paz, Espora, Güemes y Castelli
Mantenimiento de Subestación
• 12 a 14: Juan del Campillo, Córdoba, Urquiza y Francia
Mantenimiento de Subestación
• 12.30 a 13.30: Necochea, Las Heras, Castelli y Alberti
Retiro de Línea
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: Mosconi, 12 de septiembre, López y Planes y 3 de Febrero
Mantenimiento de Subestación
•11 a 14: avenida 7 de Marzo, Gaboto, Córdoba y Azcuénaga
Mantenimiento
SAUCE VIEJO
•10 a 12: RN 11, Uriburu, Posadas e H. Irigoyen
Reemplazo de postes
• 12 a 14: RN 11, Suiza, Austria y Suecia
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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