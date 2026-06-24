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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 24 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

24 de junio 2026 · 07:09hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 24 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7.30 a 9.30:

- República de Siria, San Martín, French y Almonacid

Mantenimiento de Subestación

- Ituzaingó, Mitre, Güemes y Balcarce

Retiro de Línea

- Moreno, Amenábar, Doctor Zavalla y Saavedra

Reemplazo de postes

• 8 a 11: avenida Galicia, Alvear, Hernandarias y Aristóbulo del Valle

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 11: Gaboto, Aguado, J.P. López y Ángel Cassanello

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: French, avenida Gorriti, Saavedra y 4 de Enero

Mantenimiento de Subestación

• 9.30 a 11.30:

- Domingo Silva, Córdoba, Lavalle y Sarmiento

Mantenimiento de Subestación

- Javier de la Rosa, Padre Genesio, Ignacio Crespo y Menchaca

Reemplazo de postes

•10 a 11: avenida Blas Parera, Monseñor Rodríguez, Doldán y Colombia

Mantenimiento Red de media tensión

• 11.30 a 12.30: Obispo Boneo, Padre Genesio, Chiclana y Cervera

Mantenimiento

• 11.30 a 13.30: General Paz, Espora, Güemes y Castelli

Mantenimiento de Subestación

• 12 a 14: Juan del Campillo, Córdoba, Urquiza y Francia

Mantenimiento de Subestación

• 12.30 a 13.30: Necochea, Las Heras, Castelli y Alberti

Retiro de Línea

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Mosconi, 12 de septiembre, López y Planes y 3 de Febrero

Mantenimiento de Subestación

•11 a 14: avenida 7 de Marzo, Gaboto, Córdoba y Azcuénaga

Mantenimiento

SAUCE VIEJO

•10 a 12: RN 11, Uriburu, Posadas e H. Irigoyen

Reemplazo de postes

• 12 a 14: RN 11, Suiza, Austria y Suecia

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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