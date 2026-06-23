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Deschamps dejó la concentración y volvió a Francia tras la muerte de su madre

La noticia fue confirmada este martes por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a tres días del partido que Francia jugará ante Noruega

23 de junio 2026 · 21:23hs
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Didier Deschamps abandonó la concentración y retornó a Francia debido al fallecimiento de su madre.

Didier Deschamps abandonó la concentración y retornó a Francia debido al fallecimiento de su madre.

El entrenador Didier Deschamps abandonó la concentración de Francia en Estados Unidos tras conocer el fallecimiento de su madre y no estará presente en el próximo compromiso de la selección francesa ante Noruega por la última fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Deschamps retornó a Francia y no dirigirá ante Noruega

La noticia fue confirmada este martes por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que informó el inmediato regreso del entrenador a su país para participar en el funeral y acompañar a su familia.

El seleccionador de Les Bleus dejó el búnker del equipo en Filadelfia pocas horas después de recibir la noticia. La decisión fue tomada para poder despedir a su madre junto a sus seres queridos, lo que le obligará a ausentarse de los entrenamientos previos y del encuentro programado para el viernes.

A través de un comunicado oficial, la FFF expresó: “Didier Deschamps tuvo el dolor, este martes por la mañana, de enterarse de la muerte de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral”. La entidad también confirmó que el técnico no ocupará su lugar habitual en el banco de suplentes durante el partido frente a Noruega.

Ante la ausencia del entrenador, la conducción del equipo quedará en manos de su histórico asistente, Guy Stéphan. La decisión fue adoptada de común acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la federación, quien se encuentra acompañando a la delegación. “Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su asistente, Guy Stéphan, para liderar el grupo hasta su regreso”, señaló el organismo.

El encuentro entre Francia y Noruega se disputará el viernes 27 de junio en Boston desde las 16. Ambos seleccionados llegan con seis puntos y la clasificación asegurada a los 16avos de final tras haber ganado sus dos primeros compromisos. El duelo definirá la posición final dentro del grupo.

La dura noticia cayó en el mejor momento

La noticia se conoció apenas un día después de que Francia sellara su clasificación a la siguiente ronda con una contundente victoria por 3-0 sobre Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Aquel encuentro estuvo interrumpido durante más de dos horas por una tormenta eléctrica al finalizar el primer tiempo, en cumplimiento de los protocolos de seguridad de la FIFA.

En ese partido, Kylian Mbappé fue una de las figuras al convertir dos goles, incluido el primero en el encuentro número 100 de su carrera con la camiseta francesa. Ousmane Dembélé completó el marcador para un equipo que también había debutado con un triunfo por 3-1 sobre Senegal.

Para Deschamps, esta pérdida representa un nuevo golpe familiar en medio de una competencia internacional. En mayo de 2022, durante una concentración previa a un partido de la UEFA Nations League, el entrenador también había atravesado el fallecimiento de su padre, un antecedente que vuelve especialmente doloroso el momento actual.

Francia cerrará su participación en la fase de grupos frente a Noruega en Boston, mientras que Senegal e Irak se enfrentarán ese mismo día en Toronto. La atención estará centrada en el difícil momento personal que atraviesa Deschamps, quien dejará temporalmente sus funciones para acompañar a su familia en el duelo.

Deschamps Francia Madre
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