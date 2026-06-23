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Inglaterra y Ghana empataron y dejaron abierta la definición del Grupo L del Mundial

Ambos seleccionados protagonizaron un partido de escaso vuelo futbolístico y repartieron puntos para mantenerse invictos y con las mismas unidades

23 de junio 2026 · 21:17hs
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Inglaterra y Ghana igualaron 0-0.

Inglaterra y Ghana igualaron 0-0.

Inglaterra y Ghana igualaron 0 a 0 en el Boston Stadium por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 y dejaron abierta la definición de la clasificación a los dieciseisavos de final para la última jornada.

Inglaterra y Ghana sumaron y tienen los mismos puntos

Ambos seleccionados llegaban al encuentro tras ganar en sus respectivos debuts y buscaban una victoria que les permitiera encaminar su pase a la siguiente instancia. Sin embargo, protagonizaron un partido de escaso vuelo futbolístico y repartieron puntos para mantenerse invictos y compartir el liderazgo de la zona.

Inglaterra intentó asumir la iniciativa desde el comienzo. Antes de los 15 minutos, Declan Rice ejecutó un tiro libre que pasó apenas por encima del travesaño de Benjamin Asare. Luego, el desarrollo perdió intensidad y estuvo marcado por interrupciones, entre ellas dos choques de cabezas: uno entre Harry Kane y Jonas Adjei Adjetey, y otro entre Jordan Ayew y Reece James. También hubo una pausa de hidratación que contribuyó a cortar el ritmo.

Ghana tuvo serias dificultades para generar peligro sobre el arco defendido por Jordan Pickford. La ocasión más clara de los ingleses en la primera mitad llegó a diez minutos del descanso, cuando un centro de Noni Madueke encontró nuevamente a Rice, cuyo cabezazo se fue desviado.

En el complemento, el trámite pareció ganar dinamismo. Marvin Senaya tuvo una oportunidad para Ghana, pero su remate fue bloqueado por Djed Spence. Poco después, Jonas Adjei Adjetey evitó una situación clara al despejar de cabeza cuando Madueke se preparaba para definir.

Con el correr de los minutos, el encuentro volvió a caer en la monotonía. Kane exigió a Asare con un remate controlado por el arquero, mientras que Antoine Semenyo no logró concretar una llegada para los africanos.

Sobre el final, Inglaterra estuvo cerca del triunfo con un disparo de Bukayo Saka, un cabezazo de Nico O'Reilly al travesaño y un posterior intento desviado de Kane. El empate dejó todo por resolverse en la última fecha.

Inglaterra Ghana Mundial
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