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Nuevo problema para Unión: suma una segunda inhibición en FIFA

Unión aparece ahora con dos sanciones en el registro de FIFA. Mientras la primera corresponde a una deuda con José Angulo, todavía no trascendieron los motivos de la nueva inhibición.

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 07:00hs
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Nuevo problema para Unión: suma una segunda inhibición en FIFA

Unión atraviesa horas de incertidumbre en el plano institucional luego de que apareciera una nueva inhibición en el registro oficial de FIFA. De esta manera, el club rojiblanco figura actualmente con dos sanciones vigentes, una situación que obliga a la dirigencia a acelerar gestiones para evitar complicaciones en el próximo mercado de pases.

Hasta el momento, la única inhibición conocida era la relacionada con una deuda cercana a los 90 mil dólares que el club mantiene con el delantero ecuatoriano José Enrique Angulo, quien pasó por la institución durante la temporada 2021.

Sin embargo, en las últimas horas apareció una segunda inhibición en el sistema de FIFA, aunque por ahora no trascendieron detalles oficiales sobre el origen del reclamo ni el monto involucrado.

Una situación que condiciona el mercado

Las inhibiciones representan un obstáculo importante para Unión, ya que mientras permanezcan activas el club no podrá inscribir futbolistas para disputar competencias oficiales.

La dirigencia tiene margen para resolver ambas situaciones antes del inicio del Torneo Clausura, por lo que el objetivo es encontrar una solución en las próximas semanas y evitar que los refuerzos que se sumen durante este mercado queden imposibilitados de ser habilitados.

Por ese motivo, el tema pasó a ocupar un lugar prioritario en la agenda de los dirigentes, más allá de que el cuerpo técnico continúa trabajando con normalidad durante la pretemporada.

La venta de Profini, un alivio económico esperado

En medio de este panorama, Unión está a punto de concretar una operación que puede significar un fuerte alivio para sus finanzas.

El club cerró la transferencia de Rafael Profini al fútbol ucraniano en una cifra cercana a los tres millones de dólares, además de conservar un porcentaje de una futura venta. El mediocampista ya viajó para realizar la revisión médica y firmar contrato por cuatro temporadas.

Ese ingreso de dinero aparece como una herramienta clave para afrontar compromisos económicos pendientes y también para encarar diferentes necesidades financieras que la institución viene arrastrando desde hace tiempo.

Mientras tanto, la aparición de esta nueva inhibición genera interrogantes y obliga a la dirigencia a brindar precisiones en las próximas horas sobre el origen de un reclamo que volvió a encender las alarmas en el mundo Unión.

Unión FIFA inhibición
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